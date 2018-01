Sodiaagi saladused: see on sinu tähemärgi parim omadus

Women’s Health uuris tuntud astroloogilt Donna Page’ilt, millised on iga sodiaagimärgi parimad omadused, mis kõige rohkem esile tulevad ning mida teisedki hinnata oskavad.

Jäär

Parim omadus: ambitsioon

Sa oled väga meelekindel. Kui tahad midagi, siis lähed kannustatult selle järele. Oled valmis pea ees tundmatusse vette hüppama ja oled sündinud juht. Seega ära karda vastutust võtta, see on sinu loomuses.

Sõnn

Parim omadus: usaldusväärsus

Sinu peale saab alati kindel olla. Sa teed kõike aeglaselt ja rahulikult, et olla igas oma sammus võimalikult kindel. Inimesed teavad, et sinuga saab arvestada - see on väga hea omadus.

Kaksikud

Parim omadus: entsüklopeedilised teadmised

Sa tead kõigest midagi. Võid ühtviisi tsiteerida nii Shakespeare’i kui Britney Spearsi. tänu su suurele teadmistepagasile meeldib teistele sinuga oma ideid arutada. Ära kahtle, anna sõbrale nõu!

Vähk

Parim omadus: emainstinkt

Oled loomult hoolitsev. Inimesed teavad, et sinuga on mõnus juttu puhuda, sa pakud mõnusat lohutustoitu ja teed sooja kalli. Su uks on headele sõpradele alati avatud ja nad oskavad seda hinnata.

Lõvi

Parim omadus: suuremeelsus

Oled lõbujanuline ja ise sellest väga teadlik. Sa tahad, et peale sinu oleks hea olla ka su sõpradel, mistõttu oled heldekäeline ja avatud. Jälgid, et teised naudiks teie seiklusi sama palju kui sina.

Neitsi

Parim omadus: abivalmidus

Oled alati valmis aitama, kui teised ei saa mõne projektiga hakkama. Sinu jaoks ei ole probleem tegeleda ka väikeste asjadega, millest teised mööda vaatavad või mida nad ei märkagi. Seda omadust saad enda heaks ära kasutada nii tööl kui kodus.

Kaalud

Parim omadus: empaatia

Sul on imeline võime end teiste kingadesse panna. Saad väga hästi aru, mida teised tunnevad ja miks nad mingil viisil käituvad. Tänu sellele oled väga hea suhtleja ja saad läbi ka keeruliste isiksustega.

Skorpion

Parim omadus: lojaalsus

Osad väga osavalt läbi näha, mis paneb inimesed «põlema». Tänu sellele avavad nad ennast sulle nagu imeväel. Oled valmis oma inimeste nimel võitlema, sestap on sul väga truud sõbrad.

Ambur

Parim omadus: optimism

Oled loomult optimist ja su tujutõstev energia meeldib ka teistele. Sina näed klaasi ikka pooltäis ja tänu eneseusule saad suurte ülesannetega hakkama. Tänu heale suhtumisele jõuad elus kaugele.

Kaljukits

Parim omadus: järjekindlus

Sinu peale saab tõesti kindel olla, sest kui sa oled otsustanud midagi ära teha, siis teedki seda. Sulle meeldib kõik oma sammud ette planeerida ja teised peavad sellest lugu. Kui kellelgi on vaja midagi ära teha, võetakse alati arvesse sinu stabiilset loomust.

Veevalaja

Parim omadus: sõbralikkus

Sel on oma põhjus, miks sul on nii palju sõpru. Sa oled suurepärane sõber! Seetõttu on sinu ümber koondunud väga erinevad inimesed, kes kõik näevad elu omamoodi nurga alt. Ja kui keegi neist tunneb, et vajab sõpra, siis oled sina esimene, kelle poole ta pöördub.

Kalad

Parim omadus: kaastundlikkus

Sa tajud hästi ära, mida teised tunnevad. Kui sõbral läheb halvasti, siis lähed sõnaütlematagi talle appi. Sa teeksid mida iganed nende inimeste nimel, keda armastad. Loodetavasti tead, et see tunne on vastastikune.