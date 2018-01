Unespetsialist aitab: kuidas saada laps kogu ööks tema voodisse magama?

Seleta lapsele, et te magate eraldi

Seleta oma lapsele, mis juhtub, kui nad öösel üles ärkavad ja sinu voodisse tulevad. Nad võivad tulla ja jagada enda muret, aga magama läheb siiski iga laps oma voodisse. Räägi sellest päeval, siis ei tule see õhtul või öösel talle ootamatuna.

Järjepidevus on edu võti

Rutiin on lapsele väga oluline. Kui alustad midagi, millega lõpuni ei lähe, siis seda näeb ka su laps. Kui kehtestad end ühel õhtul, kuid järgmine õhtu lubad ta enda voodisse, saab laps aru, et sa ei mõtle asju tõsiselt.

Muuda lapse tuba mõnusaks kohaks

Küsi lapselt, miks ta pidevalt keset ööd üles ärkab. On tal palav, paistab mingi tuli silma või on vastupidiselt liiga pime? Ehk on süüdlaseks hoopis mõni hirm. Lahendage lapsega koos need mured päeval, nii möödub öö muretumalt.

Allikas: TheSun