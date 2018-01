Veider või nunnu? Neli Hollywoodi paari, kel on ebatavaliselt suur vanusevahe

Toome Mom.me abiga välja neli Hollywoodi paari, kes on silma jäänud suure vanusevahe poolest.

Sarah Paulson ja Holland Tayor | FOTO: AP / Scanpix

Näitlejad Sarah Paulson ja Holland Taylor

Nende 32-aastane vanusevahe ei takista 42-aastast Sarah’t ja 74-aastast Hollandit oma armastust nautimast.

Aimee Preston ja Steven Tyler | FOTO: PC / Scanpix

Laulja Steven Tyler ja Aimee Preston

69-aastane Steven Tyler palkas Aimee oma assistendiks aastal 2012, kui naine oli vaid 23-aastane. Paarina astusid nad avalikkuse ette veebruaris 2016 (toona vanustes 68 ja 27). Nende vanusevahe on 41 aastat ja Aimee on noorem, kui Steveni tütred.

Hayley Roberts ja David Hasselhoff | FOTO: Imago / Scanpix

Näitleja David Hasselhoff ja Hayley Roberts

Mitte ainult pole Davidi tüdruksõber Hayley temast 27 aastat noorem, vaid kannab ka sama nime, mis üks Davidi tütardest. David on kihlatud Hayley Robertsiga, kes on vaid kaks aastat vanem kui tema tütar Hayley Hasselhoff.

Sam ja Aaron Taylor-Johson | FOTO: PA Pictures/ Scanpix

Režissöör Sam Taylor-Johnson ja näitleja Aaron Taylor-Johnson

Kui režisöör Sam ja Kuldse Gloobuse võitja Aaron aastal 2009 võtteplatsil kohtusid, oli see armastus esimesest silmapilgust. Aaron oli tollal vaid 18-aastane, kuid hoolimata nende 24-aastasest vanusevahest on nad kõigi eelduste kiuste jätkuvalt õnnelikult koos. Nad abiellusid aastal 2012 ja neil on kaks tütart – Wylda ja Romi.