Kolm ajaloo kõige skandaalsemat presidentide armukest

Paljud presidendid on oma abikaasasid petnud ning õnneks või kahjuks pole need teod saladusse jäänud. Siin on kolm kõige skandaalsemat armulugu USA presidentide elust.

Helen G Douglas | FOTO: Wikimedia

Helen G. Douglas oli näitleja, kes otsustas kätt proovida politiikas. Aastal 1944 valitigi ta esindajatekokku, kus ta teenis kolm ametiaega. Selle aja jooksul kohtus ta ka tulevase USA presidendi Lyndon B. Johnsoniga, kes oli toona kongresmen. Nad isegi ei püüdnud oma afääri salajas hoida, kuid Doublas pöördus tagasi näitlemise poole aastal 1952. Skandaal tuli siis aga hoopis sellest, et väidetavalt olnud Douglasel Nõukogude Liitu toetavad vaated.

Lewinsky jaanuaris 1998 | FOTO: AFP / Scanpix

Monica Lewinsky on nimi, mis peaks kõigile tuntud olema. Aastal 1998 selgus, et tal oli afäär president Bill Clintoniga. Monica tõusis omamoodi staariks. Teda intervjueeriti, ta kirjutas raamatuid ning tõi turule ka oma käekotisarja. Clintonit püüti ametist tagandada, kuid ta mõisteti õigeks ning ta lõpetas oma presidendikarjääri 65-protsendilise toetusega, mis on ajaloo kõrgeim.

Monroe aastal 1962 | FOTO: AKG / Scanpix

Marilyn Monroe laulis president John F. Kennedyle aastal 1962 sünnipäevalaulu meelal ja suitsusel häälel – tegu, mis on tänaseni unustamatu. Kõlakate kohaselt oli ta enne lavale astumist JFK-ga ka ühtes olnud. Ka räägitakse, et naine helistas pidevalt Valgesse Majja ja nõudis vestlus presidendiga, kuid teda ignoreeriti.

Ta suri 26-aastaselt, vaid aasta enne enneaegset JFK hukkumist. Nende mõlema surma ümber keerleb palju vandenõuteooriaid ning peamiselt usutakse, et kui Monroe mõrvatigi, siis seetõttu, et ta ei suutnud JFK-d rahule jätta.