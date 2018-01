Asjad, mis on meeste meelest armsad, kuid ajavad meid hoopis närvi

Siin on viis asja, mida mehed teevad ning mida nad ise peavad ilmselt nunnuks ja toredaks, kuid mis meid hoopis närvi ajavad.

Ta tahab alati su sööki

Ta ju tahab «ainult ühte ampsu»? Kuid tavaliselt tähendab see üks amps, et pool su burgerit on läinud. Kui sa tahad ise seda burgerit, siis oleks ta pidanud selle ka ostma!

Ta kasutab nunnutavat titekeelt

Armsad hüüdnimed on üks asi, aga titehäälel nunnutamine? Võeh!

Ta «laseb» sul teha kõik otsused

Kui sa oled kontrollifriik, siis võib tunduda unelmana võimalus igas asjas viimane sõna öelda ning see korraldus on kindlasti parem, kui sa mitte kunagi otsustada ei saaks või et iga otsusega kaasneks tüli, aga kui sina oled ainus, kes päevast päeva otsuseid teeb, tähendab see suurt vaimset stressi.

Ta otsib liiga ruttu pärast tüli lähedust

Iga paar vajab pärast tülitsemist aega, et maha rahuneda ning su partneril võiks olla üldine arusaam sellest, kui pikk on sinu rahunemisperiood. Kui ta püüab liiga ruttu pärast tüli nalja visata, siis see pole nunnu, vaid ajab närvi. Kõige kindlam on südamest tulnud vabandus siis, kui sa oled valmis taas temaga rääkima.

Ta üllatab sind ja «koristab» su asjad ära

Jah, sa oled moodne naine ning sa eeldad, et mees panustab koristamiseski. Aga asi ületab piirid siis, kui tema nägemus sinu asjade koristamisest päädib sulle oluliste asjade äraviskamisega.