Viis märki, et sa oled suhtes manipulaatoriga

Insider uuris suhteekspert April Maisinilt, millised on märgid, et su partner võib olla manipulaator. Siin on viis mürgist suhtekäitumist. Kui sa neist mõne ära tunned, on aeg sügavamalt asja üle järele mõelda ning ehk edasi elutervema suhte juurde liikuda.

Nende jutt pidevalt muutub

Üks manipulaatori märke on see, et nende jutt on erinev ning sõltub sellest, kellele ta seda räägib. Kui sa märkad, et su partner vastab samale küsimusele erinevalt, siis ole ettevaatlik.

Ta ei taha sind perele ja sõpradele tutvustada

Kui su partner oma peret ja sõpru su eest varjab, on see suur ohumärk, eriti kui te olete juba pikemat aega suhtes olnud. Parim viis õppida tundma inimest, kellega sa koos oled, on just läbi tema perekonna ja lähedaste. Kui ta sind selles takistab, oled suhtes ilmselt manipulaatoriga.

Ta väldib su kõnesid

Kui su partner ei võta su kõnesid vastu, tähendab see, et ta ei taha, et sa teaks, kus ta on. Ekstreemsemal juhul on ta koos armukese või suisa teise perega või ei taha ta avalikustada, mis tööd ta teeb. Niisiis hoiab ta kontrolli all teie suhet.

Ta valetab regulaarselt

Just valede kaudu manipuleeritakse inimestega kõige enam. Kui sa oled tabanud oma partneri mitmelt valelt, siis on ta suure tõenäosusega manipulaator. Ta väldib tõde, sest ei taha tegeleda ebameeldivate tagajärgedega.

Sa ei tea, kus ta elab või ei kutsuta sind kunagi sisse

Manipulaator peab kontrollima iga aspekti sellest, kuidas sa teda näed. See, kui ta ei näita sulle oma elamist, on üks võtmeelemente. Kui ta tuleb pidevalt ainult sinu juurde või kohtute te suisa hotellides - on põhjus, miks ta ei taha sulle oma kodu näidata.