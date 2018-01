Kuidas õigesti tomatit hakkida?

Vaata Women’s Health videot, kus hakkija Emily Hankey näitab ette, kuidas tomatit õigesti lahti lõigata, et see laiali ei vajuks ja tükid jääksid ühtlase suurusega.

Tomati lõikamiseks on vaja pikemat ja väga teravat kokanuga. Hakkimine sõltub ka sellest, mida sa tomatiga teha tahad. Kui sul on vaja tomativiile, siis lõika vaid tomati pealmine osa maha ja viiluta edasi. Kirsstomateid hakkides lõika need esmalt vertikaalselt pooleks ja seejärel tükelda neljaks.

Suure tomati hakkimine on aga veidi keerulisem. Selleks lõika kõigepealt tomat pooleks. Aseta poolik tomat lõigatud pool allpool lõikelauale ja hoia kätt raskusena tomati peal. Viiluta tomatit üht- ja teistpidi nii, et ots jääb lõpuni lõikamata, siis ei vaju see laiali ja saad ühtlased tomatitükid. Vaata lähemalt videost!