Meghan Markle'i jõulukink pani kuninganna laginal naerma

Selle asemel, et osta üksteisele tõsiselt kingitusi, otsustas kuninglik pere sel aastal naljakinkide kasuks. Kõik perekonna liikmed tegid üksteisele odavaid ja lõbusaid kinke. Perre sulanduv Markle kinkis kuninglikule kõrgusele allika sõnul laulva hamstri, kirjutab TheSun. Kink meeldis kuningannale lausa nii väga, et hakkas kõva häälega naerma. «Nüüd on mu koertel seltsiline,» oli ta öelnud.

Kensington Palace ise keeldus selle kohta kommentaari andmast. Kuninglikus peres on varemgi naljakinke vahetatud ning kuninganna pole ainus, kes neist rõõmu tunneb. Ka Prince Charlesi aegade lemmikkink on kuulduste järgi printsess Anne'ilt saadud valgest nahast prill-laud, mida ta isegi reisidel kaasas on kandnud.