Mitu head nippi, kuidas lõhenenud huulte tervist turgutada

Huuled ei tooda rasu, mistõttu kuivavad need kiiremini kui ülejäänud nahk näol või kehal. Lisaks on suu kogu aeg keskkonna meelevallas, kannatades külma tuule, päikesevalguse ja talvel ka õhukuivuse käes.

Huulte kuivamist ei põhjusta vaid talveaeg. Selles võib süüdi olla ka mõni tervisehäire, näiteks kilpnäärme alatalitlus või Sjögreni sündroom. Samuti võivad huuled kooruma ja lõhenema hakata siis, kui on tekkinud allergia mõne huulepulgas sisalduva aine vastu.

Prevention uuris dermatoloogidelt, milline on kõige parem meetod oma huulte eest hoolitsemiseks, et mitte neile veelgi rohkem liiga teha.

Ära limpsi oma huuli! Kuivade huultega tahaks instinktiivselt huuled üle limpsata. Kuigi sülg pakub hetkelist leevendust, teeb see pikas plaanis olukorra halvemaks. Kui sul on huulte limpsimistest tekkinud tugev harjumus, mida ei suuda takistada, siis määri huultele mõnd paksemat (näiteks lanoliiniga) huulepalsamit, mis püsib kauem peal. Kui huulte närimine või limpsimine on pigem stressiharjumus nagu küünte närimine, võid proovida lutsukommi lutsutamist. Pane aga tähele, et kunstlikud maitse- ja magusained panevad veelgi enam huuli lakkuma.

Vali õigehuulepalsam. Külma kätte minnes paned ju ikka mütsi pähe ja kindad kätte. Kujuta ette, mida siis pakane veel su õrna nahaga huultele teeb. Talvel peaks huulepalsamit peale kandma iga kord, kui uksest välja astud. Vali palsam, milles on kas nisuiduõli, mandliõli, jojoobiõli, kookosõli, aaloe, shea-õli, päevalilleõli või puuvillaseemneõli. Need niisutavad huuli kõige paremini.

Kaalu õhuniisutaja ostmist. Kütmine teeb õhu eriti kuivaks ja see mõjutab ka nahka. Nahale on kõige mõnusam 30-40-protsendiline õhuniiskus, kuid keskküttega korteris on see enamasti vaid 10 protsenti. Ajutiselt leevendab olukorda kas või seegi, kui paned niisked rätikud radiaatorile.

Muuda huulte värvimise rutiini. Talvel peaks vältima kauakestvaid ja matte huulepulkasid, mis kuivatavad huuli. Eelista huuleläiget või tooni andvat huulepalsamit ja huulejoone rõhutamiseks pliiatsit või lainerit. Tugeva lõhnaga huulevärvid on samuti nahka kuivatavad.

Väldi huulte koorimist. Huulekoorijate kasutamist ei ole tegelikult vaja, kusjuures mõned neist on tegelikult huultele liiga karmid ja teevad olukorra hullemaks.

Oska ärritajaid ära tunda. Palud populaarsed huulepalsamite koostisosad võivad nahka ärritada ja kuivatada. Need on näiteks kampar, fenool ja mentool, mis tekitavad väikest põletikku ja seega teevad huuli täidlasemaks. Paraku tuleb pruntsuu huulte kuivuse arvelt.