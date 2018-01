Trenn, mis aitas ohtlikult rasvunud naisel kaotada 105 kilo

Cynthia oli alati ülekaaluline, kuid ei osanud kaalu langetada. Kiired ja karmid dieedid kukkusid läbi ja kaal aina kerkis. «Ma kartsin kohutavalt abikaasaga restorani minemist, sest teadsin, et ei mahu seal istuma,» jutustas ta Popsugarile.

Kord seisis ta mehega pitsakioski järjekorras ja üks laps näitas tema peale näpuga hüüdes: «Vaata, emme, kui suur naine!» Kõik kuulsid ja Cynthia tundis, et vajub häbist maa alla. 2009. aastal põdes ta raskelt seagrippi, kuid ei mahtunud haiglas magnetresonantstomograafia masinasse. Haiguse tõttu langes ta koomasse ning pidi hiljem uuesti kõndima ja sööma õppima. Suure kehakaalu tõttu tekkisid tal uneapnoe ja diabeet.

Jõudes elu ristteele, otsustas Cynthia oma tervise käsile võtta ja pojale parem eeskuju olla. 2013. aastal sattus ta ühe spordiklubi ukse taha, kust sisse piilus ja nägi inimesi Zumba trennis tantsimas. «See tundus nii lõbus ja selline trenn, mida ka mina võiksin teha.»

Cynthia pani end koos sõbrannaga trenni kirja. Kuu aega käis ta nädalas kahes trenni ja kaotas ainuüksi selle abil 14 kilo. See oli aga alles algus. Nüüdseks on Cynthia kokku kaotanud juba 105 kilo ja Zumbatrennis käib ta 12 korda nädalas. Trenni kõrvalt hakkas ta ka tervislikumalt toituma.

Enda edusammudest innustatuna püüab Cynthia inspireerida oma abikaasat ja teisi pereliikmeid mõõdukamalt sööma. «Nüüd, kui ma abikaasa mind restorani viib, siis ei hooli ma sealsetest toolidest ja kas ma sinna mahun. Mulle meeldib selfisid teha ja kui ma end peeglist vaatan, tunnen end suurepäraselt.

Hiljuti käis tantsulembene naine arsti juures kontrollis ning analüüsid näitasid, et kõik varasemad probleemid on kadunud ning südametöö oluliselt paranenud.

«Leia endale see, mis sulle sobib ja mis sind sütitab,» soovitab Cynthia teistele, kel on kaaluga mure. Sa pead olema järjekindel. Ühe päeva pealt ei saa veel tulemusi oodata. Zumba on minu jaoks väljakutse. Mu sõbrad ütlevad, et see tuleb mul iseenesest lihtsalt välja, kuid tegelikult võtab see mind võhmale, paneb lihased valutama ja on väsitav. Ma tõesti armastan seda.»