Taimetark soovitab. Hinnaline vürts kaneel – juba Piiblis kirjeldati seda armurohuna

Parima kvaliteediga on rullikeeratud paberit meenutavad heledad kangid. Mida õhem on koor, seda peenem on kaneeli maitse. Ka sisaldab ta teiste kaneelidega võrreldes märksa vähem inimesele kahjulikku fütokemikaali kumariini. Parim kaneel on jahvatatud tseiloni kaneel, mida tuleks säilitada õhukindlalt, nagu ka kaneelipulgakesi.

Kaneel ja kassia (hiina kaneel)

Kaneel on palju väärtuslikum kui kassia, viimase lõhn on teravam, koor karedam ja tumedam. Kaneeli võidakse siiski kassiaga asendada või kassia hulka lisada. Tavaliselt on kaneelipulber kassiaga segatud, nii et kaneeli ennast on seal vähe.

Tervet kaneeli- ja kassiakoort (Cinnamoni cassiae cortex) on küllaltki hõlbus eristada, viimane on tunduvalt paksem, tumedam ja karedam.

Kassiat kultiveeritakse peamiselt Indias ja Hiinas, aga ka enamikus troopilistes maades.

Päritolu ja levialad

Tseiloni kaneel kuulub loorberiliste sugukonda ja tema looduslik kodu on Sri Lanka troopilised metsad. Olles sealse taimestiku tüüpiline esindaja, igihaljas puu, armastab ta kõrgusi ja palju vihma ning võib kasvada väga kõrgeks.

Alates 1580. aastast oli Tseilon (Sri Lanka) portugallaste ülemvõimu all ning nende käes oli kaneelikaubanduse monopol ja nad nõudsid andamina saarelt 125 tonni kaneeli aastas. Tseiloni kuningas Kandy kutsus appi hollandlased. Nõnda läks kaneelimonopol hollandlaste kätte. 1765. aastal hakati Tseilonil kaneeli esimest korda kultuurtaimena kasvatama. Aasta pärast vallutasid saare inglased. Kaneelikaubanduse monopol läks nüüd inglastele, kuni hollandlased hakkasid Indoneesiasse kaneeliistandusi rajama. Sest ajast ekspordib Indoneesia umbes 8000 tonni kaneeli aastas. Parim kaneel tuleb Sri Lankalt, kuid tseiloni kaneelipuud kasvatatakse ka Indias, Jaaval, Sumatral, Lääne-Indias, Brasiilias ja Egiptuses.

Saagi koristamine

Tänapäeval saadakse kaneelikoort noorte puude sisekoorest. Uued puud kasvatatakse suurematelt puudelt võetud pistikutest, neid kärbitakse tugevalt, et saada rohkesti võrseid (kasvab nagu pajuvõsa). Sellega hoitakse ära vanade puude väljasuremine, mis juhtus paraku Lõuna-Ameerika vihmametsades, kus koore võtmiseks kasutati metsikuid puid.

Vihmaperioodil tehakse noorte puude väliskoorde sisselõiked ja jäetakse vähemalt üheks päevaks fermenteeruma. Kui väliskoor on fermenteerunud, eemaldatakse see ja nähtavale ilmub sisekoor, mis omakorda päikese käes kuivatatakse. Selles protsessis sisekoor kähardub, keerdub kaneelikangideks.

Väga vana ja hinnaline vürts

Kaneel on üks vanemaid vürtse ja on tuntud iidsetest aegadest. Seda mainitakse Vana-Hiinas juba umbes aastal 2800 eKr keiser Shennongi vürtside raamatus.

Kaneeli mainivad ka Herodotos ja teised antiikkirjanikud. Vana-Kreekas kasutati kaneeli juba aastal 400 eKr.

Kaneelist on juttu juba Tooras, sellel on pikk kasutusajalugu Indias ja Egiptuses, mis ulatub tagasi 500. aastasse eKr. Kaneeli kasutati salvides, ravimites ja parfüümides, seda armastasid vaaraode liignaised, et muuta end ihaldusväärsemaks.

Vaarao Ramses III ajast pärineval papüürusel räägitakse, et vaarao loovutas jumal Amoni templile riigituludest koguni 82 kimpu kaneeli.

Kuninganna Nofretete parfüümide hulka kuulus kaneel, see põles ka tema hauakambris.