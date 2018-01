Kaheksa viga, mida inimesed pärast pühadepuhkust tööle naastes teevad

Siin on üheksa viga, mida inimesed talvepuhkuselt naastes teevad.

Lased asjadel kuhjuda

Võta puhkuseajast pool tundi, eralda end perekonnast ning loo meilikastis kord. Trikk on selles, et sa ei tohi kulutada selleks rohkem aega – see vähendab tööle minemise ärevust, kuid samas annab võimaluse kirjade pärast mitte muretseda sel ajal, kui sa peaksid puhkama.

Naased ilma plaanita

Kui järsku meenuvad kõik asjad, mida pead korda saatma, võib see sind paanikasse ajada. Pane kõik täpselt kirja.

Annad uusaastalubadusi, mis on määratud luhtuma

Jaanuaris võib olla tore otsast alata, kuid lubadused on sageli määratud luhtuma. Seega ole eesmärkide seadmisel konkreetne ning valmis raskusteks, mis nende saavutamiseks ületada tuleb.

Ei tunnusta kaastöötajaid

Kui tead, et kolleeg andis uusaastalubaduse hakata projektidega varem pihta ja mitte jätta neid viimasele minutile, ning sa märkad, et ta seda teebki, siis ära saada talle lakoonilist kirja «Aitäh», vaid tunnusta teda. Näita, et märkad tema jõupingutusi.

Langed pühadejärgsesse masendusse

Pühademeeleolust tagasi reaalsusesse pöördumine võib olla raskem kui tavaline sinine esmaspäev. Aasta rõõmsaim aeg on läbi saanud, on jaanuar, ja suveni on pool aastat. Seega: enneta masendust ning püüa leida igasse päeva mõni rõõmuallikas.

Eeldad, et alustad sealt, kus pooleli jäi

E-kirjade hunnik, kõneteated, nimekiri lõpetamata ülesannetest – läheb aega, et tavarutiini tagasi pöörduda. Võta endalt natuke pinget ja jäta tööpostkasti out-of-office teade veel üheks päevaks, isegi kui oled juba tagasi. Nii saad töödega järjele.

Eeldad, et kõik on energiat täis

Töövaba nädal peaks olema lõõgastav puhkus, kuid see ei ole alati nii. Sina võid tõesti olla energiat täis ja teotahteline, kuid kolleegidega ei pruugi lood samad olla – keda väsitasid külas olnud sugulased, kes on lihtsalt puhkamisest väsinud. Küsi neilt, kuidas pühad möödusid – õigete küsimuste küsimine aitab meeskonnale jõudu anda.

Keeldud tööle mõtlemast enne töölemineku hommikut

Kui sa tõesti ei mõtle kordagi tööle enne tööle naasmist, võib olla väga raske taas pihta hakata. Võta hetk, et end puhkusemeeleolust töisele lainele ümber lülitada. Pane eelmisel õhtul valmis töörõivad, koosta to-do list, valmista lõunasöök.