Pruudid kahetsevad: asi, millele oleks pidanud pulmi planeerides rohkem raha kulutama

Enda pulma korraldades on kõik lubatud. Soovid planeerida tagasihoidliku eelarvega väikest pulma või suurt mitmepäevast pulmatralli, kõik on sinu kätes. Mõistagi ei ole ratsionaalne panna kõiki oma sääste ühe päeva korraldusele, kuid on üks asi, mille osas pruudid kahetsevad, et sinna rohkem raha ei kulutanud. Mis on see faktor, mille pealt pruudid kokku hoida ei soovita?