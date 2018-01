Mida teha, et juuksevärv ei määriks nahka?

Enamasti on juuksevärvi sattumine näonahale vaid kosmeetiline probleem, kuid vahel võib see põhjustada ka nahaärritust või allergiat. Kusjuures nahaärrituse risk on suurem, kui oled varem nahale kandnud retinoide või alfa- või beeta-hüdroksühappeid sisaldavaid nahahooldustooteid. Need ained soodustavad juuksevärvi tungimist läbi naha, kirjutab Good Housekeeping.

Juuksevärvi plekkide vältimiseks tuleb nahk kindlasti juba enne värvimist õigesti ette valmistada. Kaitse oma nahka seal, kuhu värv kõige tõenäolisemalt sattuda võib - juuksepiiri, kõrvu ja kukalt. Selleks sobib hästi mingi paks salv, nagu näiteks vaseliin. Kui seda pole käepärast, ajavad asja ära ka kookosõli või paksem juuksepalsam.

Kui värv on peas, tuleks plekid võimalikult kiiresti maha pesta mõne seebivaba puhastusvahendi ja sooja veega. Kui sellest pole abi, võid proovida puhastamiseks näotoonikut või ka midagi, mis sisaldab alkoholi.

Kõige vintskemate plekkide mahanühkimiseks kanna kanget alkoholi otse niiskele vatipadjale ja hõõru sellega hellalt oma nahka.

Tavalist näokoorijat ei maksa juuksevärvi mahahõõrumiseks kasutada, sest see võib kergesti põhjustada nahaärritust ja väikseid haavakesi.

Kui oled naha puhastamiseks kasutanud alkoholi, siis pea meeles, et see viib nahast niiskuse välja ning pärast tuleb kindlasti nahka niisutada mõne kaitsva ja taastava kreemiga.