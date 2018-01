Armas ja samas kummaline põhjus, miks prints George alati Williami käest hoiab

Lastekasvatamise ekspert Jasmine Peters ütleb Daily Mailile, et tegemist pole juhusega, et perekond piltidele alati sel viisil jääb. Ta usub, et William valmistab George'i nii ette tulevaseks kuningarolliks. «Pole ebatavaline, et just isa on see, kes õpetab pojale, milline on tema roll ja kohustused,» selgitab ta. «Sageli ju usutakse, et vaid mees suudab poisist mehe kasvatada.»

Kuninglik pere: William, George, Kate, Charlotte | FOTO: AP / Scanpix

Samas tõdeb Peters, et käesthoidmise harjumus viitab usutavalt ka sellele, et Kate ja William on «traditsioonilised». «Samas väljendab see käitumine kindlasti ka sidet, mis on isa ja poja ning ema ja tütre vahel, et nad mõlemad hindavad seda ning võtavad vastutust vanematena tõsiselt.»

Petersi sõnul on William ja Kate «instinktiivsed» lapsevanemad, kes mõistavad, kui oluline isa-poja ja ema-tütre suhe on.

Teine beebiekspert Lucy Shrimpton aga usub, et kui noorem laps on vanuses, kus ta sõltub rohkem emast, on loomulik, et vanem laps hakkab rohkem isa poole hoidma. «See aga juhtub olenemata soost,» ütleb Shrimpton.