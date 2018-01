Märgid, et restoranitoit ei ole värske

Ka heades restoranides hoitakse aega ja raha kokku. Enamasti külastajad ei teagi, et suur osa toidust tehakse tegelikult varem valmis ja soojendatakse üles, kui klient selle tellib. Mashed paljastab, milliste märkide järgi võib oletada, et lauale jõudnud toit ei ole tegelikult värske ning on juba külmikus oma aega oodanud.

Söök saab kahtlaselt kiiresti valmis

Kõige selgem märk, et tegu on varem ettevalmistatud toiduga, on selle lauale jõudmise kiirus. Värske toidu serveerimiseks läheb mõistagi aega. Seevastu söögi soojendamine kuigi palju aega ei nõua. Kiirtoidurestoranides on soojendamine väga tavapärane.

Menüüs on ääretult suur toiduvalik

EI ole raske aru saada, et kui valik on väga lai, ei jää kokal aega toidule pikalt aega pühendada. Selleks, et pika ja mitmekülgse menüüga hakkama saada, peavad kokal olema valmis eelnevalt valmistatud einete koostisosad, mis tähendab, et need ei pruugi olla enam väga värsked.

Tegu on populaarse restoraniketiga

Sageli on toidu värskuse indikaatoriks ka koht ise, kuhu oled sööma läinud. Kui ühe ettevõtte restoranides on väga ühtlase stiili ja maitsega toidud, võib arvata, et sealsed toidud on vähemalt osaliselt varem valmis tehtud. Suurtes restoranikettides on toit ettevalmistatud hoopis mujal, kus see külmutatakse, et restoranitöötajad saaks söögi üles sulatada, kuumutada ning vastavalt täpsetele juhistele klientidele serveerida.

Toidu tekstuur on kahtlane

Oletame, et tellid restoranis pooltoore steigi. Ootad kannatamatult oma liha, mis peaks eelduste järgi olema mahlane ja seest roosa. Kui toit lauale jõuab, näebki see nii välja, kuid maitse on imelik. Pooltooreks jäetud liha maitseb kummiselt, kui seda on mikrolaineahjus soojendatud. Igaüks, kes on kodus süüa teinud, teab, et värskelt valmistatud toidul ja uunis soojendatud toidu maitsel on tuntav vahe.

Kõik mereannid, mida pakutakse, on frititud

Kui restoranis on vaid frititud kala ja mereannid, võid kindel olla, et värske see kala ei ole. Paneerimine ja õlis praadimine on kõige lihtsam nõks, kuidas varjata seda, et kala oli varem sügavkülmutatud. Võimalik, et ka paneeringut ei ole tehtud restoranis kohapeal, vaid tegu on sisseostetud valmistootega.

Teenindaja ei saa pakkuda toiduainetele asendusi

Ütleme, et soovid tellitud veganlasanjest seened välja jätta või ei taha, et su minestrone supis oleks kana. Kui teenindaja ütleb, et toitusid ei saa muuta, siis tõenäoliselt seetõttu, et need on juba valmis.