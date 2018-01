Pirukas päästab päeva

Pirukas võib tõesti päästa päeva lõuna- või õhtusöögi, eriti siis, kui see on ahvatlevalt mahlane, rikkalik ja toitev.

Pirukate maailm on ka põnev. Esiteks saab mängida kujuga, vormides need ümmarguseks või kandiliseks, lahtiseks või kinniseks. Teiseks lubavad pirukad loovust nii jahude kui ka täidiste-katete kokkumängul, ütlevad Lia Virkus, Pille Enden ja Tiina Lebane, kes kogusid värskesse raamatusse «Meie pirukad. Küpsetised eri jahudega» oma lemmikud. Muu hulgas katsetasid nad selle tarvis kõige erinevamaid jahusid speltast tatra- ja hernejahuni ning sõelusid välja õnnestunud kombinatsioonid ka neile, kes tahavad nisujahule tervislikumaid asendusi või lihtsalt vaheldust.

Samuti on hea pirukates praegu kasutada hooajaväliseid kaugemate maade tomateid, paprikaid ja suvikõrvitsaid, mille maitse ei pruugi värskelt kohalike suveviljadega võrreldes kõige hiilgavam olla. Ka viinamarjadele võib olla rakendust, kui lisada neid väikese vinjetina täistera-kohupiimatainast ning toorjuustu-sibulatäidisega plaadipirukale. Vahemerelisi noote saab küpsetisse tuua oliividega – üks mahlane tuunikala, tomati, sibula, ürtide ja oliividega pirukas ühest aastatetagusest «100 roa» sarja pirukaraamatust kuulub siiani allakirjutanu retseptiraudvarasse.

Ning tingimata on hea pakkuda ahjusooja piruka kõrvale rohelist salatit, lõuna- või õhtusöök saab siis veelgi värvikam, toekam ja külluslikum. Lia Virkuse pere laual näiteks on värske salat pea iga päev. Tõsi, salatikomponendid ja kastmed vahelduvad. Argipäeviti on tal kastmeks vaid sidrunist pressitud mahl ja oliiviõli soola-pipraga. Kui aga on oodata külalisi, valmistab ta piruka või grilli kõrvale vaagnatäie salatit, kus kasutab oma lemmikut, vürtsikat kastet sinepi, küüslaugu ja meega. Alati lisab ta salatile ka peotäie ürte ja peab oluliseks, et kõik komponendid oleksid värsked ja krõmpsud.

Pirukad lubavad loovust nii jahude kui ka täidiste-katete kokkumängul.

Nii näiteks võiks neljale sööjale tema juhatuse järgi panna salatiliuale paar peotäit erinevaid salatilehti, peotäie värskeid ürte, nt basiilikut, lehtpeterselli, tilli, lisaks tükeldatud kirsstomateid, kurki, eri värvi paprikaid. Kastmeks tuleks purki mõõta 6 sl oliiviõli, 2 sl valge või punase veini äädikat, 1 tl vedelat mett, 2 tl Dijoni sinepit ja/või 1-2 purustatud küüslauguküünt. Siis katta purk kaanega ja loksutada segi ning niristada salatile vahetult enne laualeandmist.

Retseptid Lia Virkuse, Pille Endeni ja Tiina Lebase raamatust «Meie pirukad. Küpsetised eri jahudega».

Tomatigalett Cheddari juustu kastmes. | FOTO: Jaan Heinmaa/"Meie pirukad. Küpsetised eri jahudega"

Tomatigalett Cheddari juustu kastmes

Kiire ja lihtne õhukese põhjaga pirukas galett pärineb Prantsuse köögist. Sellele võid läheneda väga loovalt ning kasutada täidises soovikohaseid köögivilju ja meelepärast juustu.

Põhi:

2 dl Veski Mati eriti head nisujahu

1 dl Veski Mati täisteranisu- ehk grahamjahu või täisteraspeltajahu

125 g külmkapikülma võid

0,5 dl seesamiseemneid

2 sl jääkülma vett

0,5 tl soola

Kate:

300 g eri värvi kirss- ja ploomtomateid

100 g riivitud laagerdunud juustu (nt Cheddar)

2 dl paksu hapukoort, Kreeka jogurtit või toorjuustu

2 küüslauguküünt