Puuviljad, mis annavad üllatavalt palju kaloreid

Avokaado, 322 kalorit ühes avokaados

Tervisesõprade viimase aja lemmik on jõudnud paljude toidulauale. Miks on seal nii palju kaloreid? Avokaado pakatab monoküllastumata rasvhapetest, mis on südamele head.

Viigimarjad, 150 kalorit viies väikeses viigimarjas

Instagrami toidusõprade lemmik puuvili. Viigimarja armastatakse lisada jogurtile, kuna teeb maitsestamata jogurti mõnusalt magusaks. Põhjus on lihtne: üks väike viigimari sisaldab seitse grammi suhkrut. Sel põhjusel on ka viigimarja kalorsus nõnda suur.

Purustatud kookos(helbed), 466 kalorit tassi kohta

Mitmed purustatud kookosed on segatud suhkru ja lisaainetega. Endalegi aimamata võid neljandiku päevasest kalorinormist vaid kookoshelveste kujul kätte saada.

Rosinad, 429 kalorit tassi kohta

Kui puuviljast on kogu vesi välja aetud, muutub see peamiselt suhkru-allikaks. Võrdluseks: tassitäis viinamarju sisaldab vaid 62 kalorit.

Banaan, 121 kalorit banaan

Üks suurem banaan sisaldab endas 121 kalorit. Kuigi banaan on täis häid toitaineid, tuleb see kõik koos korraliku kalorikogusega.

Allikas: Women´s Health