Üllatav roog, mis on president Trumpi suurim lemmik

Eriti aga armastab Trump McDonald’sit, vahendab Eater. Tuleb välja, et ta on andnud Valge Maja köögimeeskonnale korralduse ka seal McDonaldsi roogasid valmistada, sealhulgas Quarter Pounderit – burgerit, mida Eestis müüakse McRoyali nime all.

Mis aga on tõeline Trumpi lemmikroog? Selleks on McDonald’si õunapirukad ning mõned allikad väidavad, et Trump sööb iga roa kõrvale magustoiduks just seda.

Kui aga köögitoimkonnal pole burgeri ja piruka valmistamine Valge Maja köögis ideaalselt välja tulnud, on nad nahutada saanud – küllap on aga põhjus selles, et nende tooraine on märksa kvaliteetsem kui selle kiirtoidurestorani oma, seega pole imestada, kui maitse päriselt ei klapi...