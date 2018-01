Sodiaagi saladused: mis peaks olema sinu tähemärgi uusaastalubadus?

Siin võib appi tulla sodiaak. Mom.me võtab appi tähekaardi, et anda igale tähemärgile nõu, millele aastal 2018 just neil kõige targem keskenduda oleks.

Jäär: ole veelgi rohkem

Sulle on elu aeg öeldud, et sa oled liiga lärmakas, liiga nõudlik, liiga rohkete arvamustega ja sinuga on liiga raske hakkama saada. Saada see kõik pikalt! Ole sina ise ja rohkemgi veel!

Sõnn: ära muretse mitte millegi üle

Jah, sa lugesid õigesti. Sõnnid on kurikuulsad ületöötajad, kes unustavad enda eest hoolt kanda. Sel aastal hakka enda eest hoolitsema ning unusta teiste pärast muretsemine.

Kaksikud: hülga luuserid

Tunnista seda endale – sa oled targem ja naljakam kui see seltskond, kellega sa praegu aega viidad. Sind on taktitunne seni tagasi hoidnud, et neid suhteid lõpetada, kuid aastal 2018 on tähed sinu poolel, et sinu teele jõuaksid lõpuks inimesed, kes aitavad sul tõeliselt särada.

Vähk: tähtede poole!

Tead, mis? Sa pole vastutav mitte kellegi tunnete ega õnne eest. Ära tunne end pidevalt süüdi, vaid võta suund tähtede poole ja sea sihiks isiklik heaolu ning õnn!

Lõvi: luba endal eksida

See, et sa oled nii särtsu täis, ei tähenda, et sa alati teaksid, mis on õige vastus. Ja see on täiesti okei – keegi tegelikult ei tea meist eriti midagi. Luba endal eksida!

Neitsi: ole ise peo täht

Sa võid olla neurootiline ning end seltskonnas alati mitte mugavalt tunda, aga on aeg lasta oma loomulikul karismal särada.

Kaalud: tule peidust välja

Sa oled armastav, tark ja suurepärane. Mingil põhjusel sa aga põed, et inimesed arvavad, et sa oled tobuke ning pead seetõttu oma tõelist mina varjama. See on aasta, mil peidust välja tulla!

Skorpion: hõõru oma kroon läikima

Sa oled fantastiline, kuid sageli surud sa oma tõelise olemuse alla ning tunned, nagu oleks sinu kohus panna teised end hästi tundma. Kullake, pea meeles – sa oled kuninganna ja 2018 on sinu aasta.

Ambur: kiida ennast

Sulle ei meeldi olla koer, kes enda saba kergitab, kuid sa teed ju nii palju toredaid asju – miks mitte vahepeal end ka kiita! Anna kõigile teada, et sa oled maailma paremaks teinud. Sa oled tunnustust väärt.

Kaljukits: väldi konfrontatsioone

Sa vihkad õigusega konflikte. Sa oled küll tark ja suudad raamidest väljaspoole mõelda, aga sulle ei meeldi, kui sind nurka surutakse. Seega aastal 2018 väldigi konfrontatsioone. On teisi viise konflikte lahendada.

Veevalaja: lase oma sisemisel veidrikul särada

Sa oled juba loomu poolest sodiaagi kõige veidram tüüp, kuid sageli püüad sa end alla suruda, et ühiskonna normidele vastata. Sel aastal palun lase tõelisel endal särada, kogu oma veidruses!

Kalad: ole jätkuvalt täiuslik sina ise

Sa oled lahke, armastav, loominguline ja abivalmis. Sa oled täiuslik, ära muutu!