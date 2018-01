Toidublogija nipid, kuidas restorani minnes tervislikult toituda

Palu salati kaste kõrvale panna

Kaste on hunt lambanahas, mis võib ka kõige tervislikuma salati ebatervislikuks muuta. Palu teenindajal, et salati kaste eraldi kõrvale pandaks. Nii saad ise otsustada, kui palju (või kas üldse) kastet salatile soovid.

Joo alkoholi asemel vett

Mõnusas restoranis istudes võib tekkida suur soov mõni klaasike alkoholi söögi kõrvale võtta. Selline otsus viskab aga päevase kalorikoguse lakke. Üks gin toonikuga võib sisaldada kuni 200 kalorit. Mõtle, kas see on seda väärt, et homme samas väärtuses jooksulindil kaloreid maha joosta. Lisaks sellele, et vesi kaloreid ei anna, hoiab see seedimise korras.

Vali söök juba kodus välja

Uuri söögikoha menüüd juba kodus. On tõenäoline, et teed kodus sööki valides ratsionaalsemaid otsuseid, kui sõpradega koos restoranis menüüd sirvides.

Vali pigem grillitud toidud kui praetud

Tihti võib toidu tervislikkuse määramisel otsustavaks saada valmistamise meetod. Kui pead valima grillitud ja praetud toitude vahel, vali grillitud toit. Praadimisel kasutatakse suure osa ajast ohtralt võid või õli, mis lisavad automaatselt toidule hulga lisanduvaid kaloreid.

Värsked kastmed kreemiste kasuks

Kui oled suur pasta fänn, vali värske kastmega pastad. Näiteks tomati-basiiliku. Värsked kastmed on tervislikumad ning ei tekita hiljem rasket tunnet kõhus.

Suhtu siltidesse ettevaatlikkusega

Kui toitude juurde on märgitud, et tegu on madala kalorsuse või suhkruvaba roaga, siis ilmselt on sinna lisatud midagi muud, et maitset säilitada. See miski ei pruugi aga olla tervislikum alternatiiv. Tavaliselt on näiteks madala rasvasisaldusega jogurtid täis suhkrut, et maitset lisada.

Allikas: DailyMail