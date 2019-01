33 asja, mida alla 40-aastased inimesed veel ei tea

Best Life toob välja mõned asjad, mida ei suuda mõista või millest pole veel aru saanud need, kes on nooremad kui 40.

Sa ei peaks end liiga tõsiselt võtma

Jah, sa lõpetasid viitega ja cum laude. Uudis: kui sa pole just akadeemik, siis kedagi tegelikult see ei huvita.

Detailid loevad rohkem kui arvad

Suurelt mõtlemine on oluline, et mõista pikaajalist projekti, aga detailid on olulised ja ka neile tuleb keskenduda.

Ära alahinda korralikku ööund

Uuringud on näidanud, et üks oluline produktiivse elu alus on korralik ööuni.

Tõepoolest pole tähtis siht, vaid tee

Jah, sa tahad olla edukas ja omada oma firmat vanuseks 25. Kuid on väga oluline võtta hetk ja nautida seda, mis sul juba on ning selle eest tänulik olla.

Omaette olemise nurgake on õnneliku abielu võti

Te olete partneriga palju ninapidi koos. On oluline, et sul oleks koht, kus saaksid täiesti omaette olla.

Suhted on olulisemad kui sa arvad

See «veider» kutt, keda kohtasid praktikal olles? Tõenäoliselt kohtud temaga oma karjääri käigus veel mitmeid kordi. Seega: ole viisakas, loo sõprussuhteid, ära põleta sildu – mitte kunagi!

Panna terve nädalavahetus pidu pole tark mõte

On küll tore sõpradega nina täis tõmmata, aga mida vanemaks sa saad, seda kauem võtab aega taastumine.

Turvatsoon hoiab sind alati tagasi

Et areneda, pead sa tegema julgeid samme.

Su karjäär ei saa olema vertikaalne

Suure tõenäosusega käib see hoopis sinusoidselt üles-alla.

Sa pead sööma paremini

Pitsa, krõpsud ja kiirnuudlid – unusta need, hakka sööma kui täiskasvanud inimene.

Sa ei saa olla alati enesekindel

See on müüt. Meil kõigil on väga õrnad egod. Võta oma tundlikkus omaks.

Andekus on ülehinnatud

Jah, sa lendasid heade hinnetega läbi koolide, aga andekusest üksi pole päriselus midagi kasu, kui sa ainult sellele lootma jääd.

Aeg on piiratud

Sa alustad elu tundes, et aega on lõputult, aga harjuta end mõttega, et see pole nii – ning käitu vastavalt.

Sa oleksid pidanud seda kummalist toitu maitsma

Olid lapsena pirtsakas sööja? Võta end kokku, sa oled täiskasvanu! Proovi uusi asju – sa ei unusta põnevaid maitseelamusi iialgi.

Proaktiivsus on edu võti

Ära ole see inimene, kes passib ja ootab, kuni talle ülesandeid antakse. Mõtle, kuidas enda või kellegi teise tööd kergemaks teha või leia lahendusi probleemidele ilma palumata.

Ära piinle kahetsuses

Sa pole ühtki neist nõuannetest veel jõudnud järgida? See on okei. Kahetsemine ei tee muud kui vaid tekitab depressiooni. Otse edasi, vanusest hoolimata!

Su kõhutunne on tähtsam, kui sa arvad