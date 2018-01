Üks seadus, mida Briti kuninglik perekond võib rikkuda

The Sun kirjutab, et autodele, mille on hõivanud kuninglik perekond, ei kehti kiirusepiirangud. Nimelt kehtib Suurbritannias seadus, et operatiivsõidukitele, mis on politsei, kiirabi või tuletõrje käsutuses, võivad vajadusel kiirusepiirangut ületada. Ning kuna kuningliku perekonna liikmeid sõidutavad alati politseiametnikud ametikohustusi täites, siis ongi need sõidukid justkui operatiivsõidukid. Sama kehtib Briti peaministri auto kohta.

Kummalisel kombel ei vaja kuninganna Elizabeth II lendamiseks ka passi. Samas muidugi ei tähenda see, et Elizabeth ise võiks rooli istuda ja kihutada, kuhu hing ihkab, kuid seadus annab õiguse ajahädas kuninglikul perekonnal natuke lisagaasi anda.

Kuidas on asjalood Eestis? Meie presidendi sõidutamise kiiruse ja marsruudi otsustab julgestuspolitsei ning Õhtulehele antud kommentaari kohaselt peab presidendi korteež lubatud piirkiirust ületama, sest julgeolekukaalutlustel ei tohi presidendi autost keegi mööduda.