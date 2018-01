Sõprus, saladused ja mõrv: täna alustab hinnatud draamasari Kidmani ja Witherspooniga

2017. aastal esimest korda vaatajate ette jõudnud ja koheselt nii publiku kui ka kriitikute heakskiidu pälvinud «Suured väiksed valed» on intrigeeriv lugu kolmest pealtnäha ideaalsest pereemast, keda seovad sõprus, saladused ja mõrv. Sügisel kuue Emmyga pärjatud hittsarja jagub põnevust, aga ka ehedat ja elulist suhtedraamat, kuhu sekkuvad eksabikaasad, naabrid, koduvägivald, ema-armastus ja must huumor.

Sarja kaasprodutsentideks ja peaosalisteks on jõukat Madeline’i kehastav Reese Witherspoon ja tema sõbrannat Celeste’i mängiv Nicole Kidman. Just need kaks võtavad oma tiiva alla nende linna kolinud noore üksikema Jane’i (Shailene Woodley). Keegi neist ei aima, milleni see saatuslik kohtumine tegelikult viib...

Kõik sarja kolm naispeaosalist nomineeriti rollide eest telemaailma tähtsaimale Emmy-auhinnale, parima naispeaosa eest viis võidu koju Nicole Kidman. Oma esimese Emmy pühendas Kidman just Witherspoonile, kes näitleja sõnul vääris võitu võrdselt temaga. Kokku kuus Emmyt võitnud «Suured väikesed valed» kuulutati ka parimaks lühisarjaks, samuti sai sari auhinna režiitöö eest ning kõrvalosade eest pärjati parimateks Alexander Skarsgard ja Laura Dern. Auhinnasadu ennustatakse hittsarjale ka sel pühapäeval toimuval Kuldse Gloobuse galal, kus «Suured väiksed valed» on nomineeritud kuuele auhinnale.

«Suured väiksed valed» avaosale järgneb Kanal 2s täna teinegi uus kvaliteetsari «Langenud naised», mis viib 18. sajandi Londonisse ja lõbumajade konkurentsitihedasse maailma. Parajalt pikantse kostüümidraama sündmused käivitab uue bordelli kolimine Soho pulbitsevasse linnaosasse, kus liiguvad suuremad rahad, aga tegutsevad ka julmemad rivaalid. Seegi draama on maailmas laineid löönud, sest pakub kvaliteetset ja ajastutruud sissevaadet sajanditetagusesse Londonisse, kus lõbujanu põrkub suurlinna süngete varjukülgedega.

«Suured väiksed valed» alustab Kanal 2 ekraanil täna kell 21.30, sellele järgneb kell 22.35 draamasari «Langenud naised».