Normaalne Norman nõustab: mees tahab kolmekat naisega, aga mina mehega - mida teha?

Olime ükspäev mehega ülemeelikus tujus ja hakkasime sellest rääkima, et tore oleks voodielule vürtsi lisada ja keegi kolmas mängu tuua. Nüüd ei suuda me aga otsustada, kas see peaks olema mees või naine! Mina tahaks grupiseksi teha mehega, tema naisega. Mis siis nüüd saab? Mis ta sellest teisest mehest kardab?

See on muidugi suurepärane, et te grupiseksist kasvõi räägitegi! Minu arvates läheb enamus suhteid lõpuks lõhki just selle pärast, et voodis muututakse iga nädala, kuu ja aastaga aina igavamaks ja konservatiivsemaks. Mul oli üks tüdruk, kes võlus mu ära sellega, et talle meeldis minuga lõunapausi ajal kodus peegli ees toolil või õhtul tühjadel jalgpallistaadionitel lustida. Ikka veel tuleb sellele mõeldes kananahk ihule!

Kui me aga veidi üle aasta käinud olime, hakkas ta mu ette aina tihemini ilmuma lössis villastes sokkides ja viitsis seksida ainult vahetult enne magama jäämist voodis teki all.

Mitte et nüüd kunagi sokke kanda ei tohiks, aga selline järsk kire kadumine on sama õudne kui kella viiene ummik Tartu maanteel. Kui mu tüdruk oleks kasvõi jutuks võtnud võimaluse midagi nii pöörast nagu grupiseks teha, siis oleks meie suhe tükk aega kauem kestnud, nii et anna aga minna!

Mis puutub meestesse ja naistesse, siis loomulikult ei taha su peika kellegi kolmanda härraga voodisse pugeda. Esiteks on siin omandiküsimus, ta ei taha vaadata, kuidas mingi uus tüüp sind paneb. Aga kerge homofoobia tuleb ka kindlasti mängu, kolmekesi niimoodi hullates ei saa välistada, et tema, noh, kraam, läheb vastu külalisesineja kraami, ja siis on tal tükk aega mõttetööd selle üle, kui gei ta nüüd on.

Samas ma saan sinust ka aru, eks sul ole oma fantaasiad ja võib-olla ei ole sul ka kerge vaadata, kuidas su mees uut naist rautab. Mina arvan, et te peaks oma erimeelsuse lahendama hoopis seksiklubis, mõne suure ja anonüümse orgia käigus. Nii saab igaüks oma, isegi kui te kumbki kellegi uuega vahekorda ei astugi, vaid omavahel võõraste pilkude all lustite. Ja kui sa kardad tädile või kodupoe müüjale vahele jääda, võite alati välismaale vastava eesmärgiga eriti ette võtta. Berliini näiteks lendab Tallinnast iga viie minuti tagant ja sealsed fantaasiaklubid on maailmakuulsad.

Mu mees ei ole nõus minuga ühtegi naistekat vaatama. Isegi «Seksi ja linna» käsib ta kategooriliselt kinni panna ja uudiste või spordi peale kanali vaadata. Aga kuidas ta minust siis üldse aru saab saada, kui ta sedagi ei tea, kes Mr. Big on?

Kui need on teie ainukesed probleemid, siis pane käed kokku ja täna taevast. Su mehe arvates on igasugune ülepaisutatud ja vanaaegne naiste loba lihtsalt tüütu ja tal on isegi vähe vaba aega, mida teleka ees veeta. Miks ta siis peaks seda naistekate peale raiskama? Minge parem trenni või sauna või võtke teineteiselt hammastega riided ära või, kui tõesti muud moodi ei saa, siis korkige vein lahti ja rääkige omavahel! Kõik on parem kui see sinu alla igasugust arvestust naistekas!