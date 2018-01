Kuus viga, mida võid juuste pesemisel teha

Sa kasutad liiga tihti šampooni

Ära pese pead iga päev. Kuigi peapesu sõltub palju elustiilist, keskkonnast ja soovitud tulemusest, peaks šampooni ja palsamit kasutama vaid kaks korda nädalas, ütleb Pantene kuulsuste stilist Danilo Dixon väljaandes Good Housekeeping. Kui sul on kuivad või kahjustatud juuksed, hoiab juuste loomulik rasu neid niisutatuna. Vahepealsetel päevadel võid kasutada kuivšampooni, aga ka sellega ei maksa liialdada.

Sa kasutad ühe brändi šampooni ja teise brändi palsamit

Osta šampoon ja palsam komplektina, koos toimides on need oluliselt tõhusamad kui üksikult. Erinevaid tooteid kokku sobitades võid saada ootamatu tulemuse ja oma juukseid kas liiga vähe või liiga palju niisutada.

Sa kasutad liiga palju juuksehooldustooteid

Võta šampooni vaid jaopärast. Esialgu piisab vaid väikesest törtsust ja juurde võid võtta vaid siis, kui sellest tõepoolest väheks jääb. Šampooniga liialdamine ei tee juukseid puhtamaks, see teeb vaid loputamise raskeks. Palsamiga liialdamine tähendab, et osa sellest jääb juustesse ja hakkab peanahal probleeme tekitama.

Sa ei pese korralikult oma peanahka

Kanna šampoon ja palsam juustesse ühtlaselt laiali. Masseeri šampooni sõrmeotstega kogu peanahale.

Sa jätad juuksehooldustoodete jääke juustesse

Loputa korralikult pea puhtaks. Kui sul on lokkis või kahjustatud juuksed, siis kammi need enne palsami väljaloputamist laiapiilise kammiga õrnalt läbi, et vältida juuste murdumist. Loputa seni, kuni tunned, et juuksed on täiesti puhtad.

Sa ei tegele kõõmaga õigesti

Terved juuksed saavad alguse tervest peanahast. Kasuta kindlasti kõõmavastast šampooni ja masseeri pead pestes peanahk pikemalt läbi, et parandada nahaalust verevarustust ning kõõma lahti saada.