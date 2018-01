Eeskuju! Selles riigis on nüüdsest illegaalne naistele meestest vähem palka maksta

Kui firmas töötab rohkem kui 25 inimest, on neil kohustus saada riigilt võrdse palga tagamise sertifikaat ning kui nad seda seadust ei järgi, ootab neid kopsakas rahatrahv.

Pole just eriti üllatav, et selline suur samm edasi tehti just Islandil, kirjutab MSN. Viimased üheksa aastat on nad maailma nimistus kui kõige võrdõiguslikum riik. Nende parlamendis on ligi 50 protsenti naisi ning võrdse palga seadus, millest hakati juttu tegema möödunud aasta märtsis, ei kohanud erilist vastupanu. «Me peame tagama, et nii meestel kui naistel oleks tööpõllul võrdsed õigused ja võimalused,» ütles Islandi sotsiaalminister Thorsteinn Viglundsson. «On meie kohustus see tagada.»

Aastal 2015 oli palgalõhe Islandil ligi 20 protsenti – võrdluseks, et Eestis oli 2015. aastal palgalõhe 22 protsenti ning 2017. aastal oleme me Eurostati andmetel Euroopa Liidu suurima palgalõhega riik (26,9 protsenti). Island on aga võtnud eesmärgiks palgalõhe aastaks 2022 kaotada. Ootame pikisilmi sarnaseid ettevõtmisi ka Eesti riigijuhtidelt!