Seitse nippi strateegiliselt salendavaks riietumiseks

Ära kanna kartulikotti ja väldi lohvakaid riideid. Ole teadlik oma figuuri eripäradest ja ära pressi end liibuvatesse riietesse, kuid kanna seda, mis on sulle päriselt paras. Ükstapuha, kui suur su keha tegelikult on, ikka paistab see oluliselt suurem, kui on maetud liigse kangahunniku alla.

Pea silma vertikaalset joont ehk kanna vertikaalseid triipe, õmbluseid, volte. Sügav V-kaelus venitab su figuuri kaunilt välja. Väldi kõike horisontaalset.

Ühtlusta oma proportsioone. Pirnifiguuriga naised peaks tasakaalustama suuremat alaosa näiteks puhvis varrukate ja kaelusega. Suurte rindadega naised saavad oma büsti vähendada lihtsa topiga.

Maskeeri oma reisi ja ära kanna miniseelikuid, mis teevad reie optiliselt kõige laiema koha peal pooleks. Kanna põlvini seelikuid, mis lõppevad seal, kus jalg on kõige peenem.

Too oma piht esile. Rõhuta kõike, mida pead oma figuuri kõige paremaks osaks. Kasuta tähelepanu koondamiseks vööd, värve ja mustreid.

Väldi õhukesi kangaid! Sellised materjalid nagu gabardiin või veniv puuvill annavad kehale struktuuri, õhukesed kangad reedavad aga iga voldikese.

Investeeri korralikku korrigeerivasse aluspesusse. Siluv pesu võib sind mitu kilo kergemana näidata.

Allikas: Oprah