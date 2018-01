Mida pidada meeles, kui sinu miljones sõber kihlus (aga sina mitte)?

1. Enamus inimesi lõpuks abielluvad

Jah, kuigi vabaabielu on üha populaarsem, siis suurem osa inimestest siiski lõpuks abielluvad. Isegi, kui seda pole siiani juhtunud, ära kurvasta. Lausa 90 protsenti lääneriikide elanikest on enda 50. eluaastaks abielus, kirjutab EliteDaily.

2. Pooled abieludest lahutatakse

Kui eelmine punkt sind piisavalt ei lohuta, siis mõtle hoopis sellele. Umbes pooled nendest punastavatest pruutidest on lõpuks oma mehest lahus. Kurb statistika, kuid kui see aitab sul enda emotsioone leevendada, siis pea seda meeles.

3. Vanemas eas abiellumine vähendab lahutamise riski

Selle asemel, et tekitada endas stressi, et ei pea tuttavatega elus sammu, rõõmusta hoopis. Statistika on näidanud, et mida hiljem altari ette astuda, seda kindlamalt jääb abielu püsima. Hilisema all mõistetakse naiste puhul vanust alates 27 ja meeste puhul alates 30. eluaastast.

4. Abiellumine ei peaks olema õnnelikkuse määraja

Kui sa oled leidnud endale oma teise poole, on kõik suurepärane! Abielu ei tohiks olla lõpp-eesmärk sinu õnne täiustamisel. Rahune, hinga ja naudi elu.