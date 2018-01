Uus aasta, uus sina: mida teha igal kuul, et 2018 tuleks sulle parim aasta

MSN õpetab, mida teha igal kuul, et vähehaaval suurte eesmärkideni jõuda.

Jaanuar: pane aastaks paika realistlikud eesmärgid

Ära võta kavasse hirmutavaid muudatusi, vaid sea eesmärgid, mis sind ka päriselt rõõmsa erutusega täidavad. Elu paremaks muutmine ei peaks olema tüütu kohustus, vaid mõnus väljakutse. Kui sul juba on selge, mida tahad sel aastal saavutada, liigu edasi konkreetse tegutsemiskavaga. Ning ära unusta ka lisada, kuidas end laiskadel päevadel motiveerid.

Veebruar: taasleia vana sõber

Ära mine kaasa sõbrapäeva kommertshullusega, vaid võta parem ühendust sõbraga, kes on jäänud kaugeks, kuid kellega sa oled ammu lubanud «varsti kokku saada».

Märts: võta kokandustunde

Ole sa osav kodukokk või on sul ikka veel keeruline vett keeta – igal juhul tuleb kokandusoskuste arendamine sulle kasuks. Leia kursus, mis sind huvitab ning pea meeles, et see on ainus tund, kus sul kästakse kodutöö ära süüa.

Aprill: tõmba alla mediteerimisrakendus

Sinu vaimse tervise jaoks on oluline leida päevas vähemalt mõned minutid aega iseenda jaoks. Kui sulle on see keeruline, siis aitab sind mõni sobiv rakendus. Seejärel pane kalendrisse kirja aeg, mille pühendad meditatsioonile, olgu selleks hetk hommikul, lõunal või õhtul.

Mai: pane paika igakuine eelarve

Eelarves püsimine võib esialgu tunduda parajana väljakutsena, aga kui sa selle juba käppa saad, näed, kui palju eeliseid sel on!

Juuni: liigu treeningutega õue

Kui vahetad keskkonda, tõuseb ka iha taas treenida. Mine jooksma, matkama või rattaga sõitma – kõik need harjutused aitavad pidada kinni endale antud tervisliku elu lubadusest, samas annavad ka paraja päikesedoosi.

Juuli: mine paljulubatud puhkusele

Aasta on poole peal ning on aeg võtta puhkus. Kujutle, milline ümbrus sind kõige paremini lõõgastab – kristallselge vesi, matk, mägironimine, ajaloolise külakese avastamine – ja tee see teoks.

August: käi arsti juures

Võta ühendust pere-, naiste- ja hambaarstiga ning lase end üle vaadata. Kas kõik on normis ja korras? Praegu on selleks hea hetk.

September: loe inspireerivat raamatut

Kui tundub, et oled igapäevarutiini kinni jäänud, aitab sind sellest välja hea raamat.

Oktoober: proovi jõutreeningut

Jah, võib-olla meeldib sulle rohkem mõni teine treeningstiil, kuid nüüd on aeg proovida jõutreeningut, et tugevdada ka neid lihaseid, mis muidu ehk tähelepanuta jäävad.

November: alusta tänulikkusepäevikuga

Jõulude lähenedes on hea aeg hakata aastale tagasi mõtlema ning tuletada meelde, mille eest sa oma elus tänulikud oled. Mis toob sulle rõõmu? Pane iga päev kirja üks asi, mis sind õnnelikuks teeb ning püüa sellest teha harjumus.

Detsember: tegele heategevusega

On aeg anda. Sel korral anna midagi, mida ei saa kinkepaberisse mässida – anna oma aega. Löö kaasa kohaliku heategevusorganisatsiooni tegevuses või anneta.