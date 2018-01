Pereisa Steve Haddad sai üleöö tuntuks, kui nõustus oma tütardega osalema perekondlikul võistlusel. Tütred panid isa sel viisil trikoos puusi hööritama, et lisaks võistluse esikohale on nad võitnud kiirelt inimeste imetluse ja poolehoiu. Steve uhke naine Tina postitas etteaste Facebooki ning lisas: «Hoidke eemale tüdrukud, ta on minu jagu!»