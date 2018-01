Suud puhtaks: juuksurid paljastavad enda räpased saladused

Üks põhilisi pettuseid, mida juuksurid tunnistasid, oli juurdehindlus. Vahel ulatub juurdehindlus lausa 20 protsendini. Eriti armastavad juuksurit seda teha USAs, kui klient jootraha ei jäta.

Mõni juuksuritest rääkis, et kui klient soovib uut stiili juukselõikust, kuid hakkab selles kahtlema, siis hakkavad stilistid uut stiilisuunda kiitma. Nii ei märka klient kehvasti istuvat soengut enne koju jõudmist. Kas ka sinult on juuksur küsinud, kas soovid kerget koolutamist? Mõnel juhul võib põhjuseks olla valesti läinud lõikus. Koolutatud soenguga ei pruugi sa seda pikalt isegi tähele panna.

Juuksuri amet on väsitav, selles ei kahtle vast keegi. Pikad päevad jalgadel murraks lõpuks ka kõige tugevama. Kui tahad töötada heas salongis, siis pead aga suure töömahuga leppima. Sellele vaatamata on kavalad juuksurid leidnud võimaluse korraks aeg maha võtta. Nimelt pakuvad nad juuksurisse tulnud inimestele hoolitsusi, mille käigus saavad ise korraks jalga puhata. Nende hulka kuuluvad näiteks erinevad raviprotseduurid, kus on vaja mask või raviv vahend pähe panna ning seejärel oodata.

Üks juuksuritest paljastas, et kliendil on mõttetu küsida parimat stilisti. Mitmetel salongidel on vaikimisi kokkulepe, et tööd paigutatakse sellele, kes parasjagu järgmisena vaba on. Veelgi enam, mitmed juuksurid tunnistasid, et nad ei kuule tihti, mida klient räägib. Kuna salongides on pea alati keegi, kes parasjagu föönitab, siis on üksteisest arusaamine raskendatud ning mingi hetk juuksurid ei viitsi enam ka eriti selleks pingutada.

Kui sa siiski võtad end kokku ning avaldad tulemuse üle pahameelt? Sel pole tõenäoliselt erilist tulemust. Selle peale üritatakse sinust kiiremas korras salongis lahti saada ning sinu tagasiside ei jõua ilmselt tema enda kõrvadest kaugemale, kirjutab TheSun.