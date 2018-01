Eesti esimese priimabaleriini Klaudia Maldutise süda tuksus Eestile ka kaugelt Argentinast

Klaudia Maldutis, täisportree, ca 1935, ETMM _ 4868 Fk 4765/kl, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum | FOTO: muis.ee

Tunnustus Soomest

1937 esietendusid Nielseni eksootiline «Lakšmi» ja Drigo «Flora ärkamine». Pärast Estonia tantsurühma külaskäiku Soome ja sealset suurepärast vastuvõttu ning Rahel Olbreile antud Soome Tantsukunstnike Liidu auaadressi, hakati ka Estonia juhatuses tõsiselt võtma võimalust, et Eestil võiks olla oma rahvuslik ballett.

Päevaleht refereeris 29. aprillil 1937 Estonia balleti Soome külaskäigu puhul ajalehte Suomen Sosialidemokraatti: «Klaudia Maldutis on arenenud baleriin, kel lisaks heale koolile (tähelepanu eriti kindlale varvastehnikale!) on rohkel määral tõelise tantsija fluidumi.»

«Mul on üldse nii, et kuidagi ei saa paigal olla,» lausus Klaudia Maldutis enda isiku kohta Film ja Elu intervjuus. «Ka haigena voodis pole püsi. Ikka siia ja sinna. Aga siiski töö on niivõrd raske, et kodus improviseerimiseks aega üle ei jää. Vahest siiski, viibides puhkusel, tuleb mõni hea mõte, see aga läheb sama ruttu ja kergesti, ilma et püsivust oleks seda lähemalt fikseerida.» Hiljem on ta meenutanud oma priimabaleriini aegu: «Olin alati enne etendust poolteist tundi varem teatris. Dekoratsioonid olid kõik õhtuks valmis. Ma ei tahtnud enam kedagi näha ega kuulda, olin üksinda garderoobis. Ei tea, miks, aga tundsin, et pean nii tegema, inspiratsiooni võtma.»

Tegelikult polnud Maldutise balletirollide loetelu eriti pikk. See tulenes Estonia tolleaegsest tavast: mängukavas hoiti enamasti üht balletti, mis mahutati sõnalavastuste, ooperi ja opereti kõrvale. Ballett kui Eesti lavažanritest noorim alles rajas oma teed, aga tolleaegne vaatajaskond võttis selle avasüli vastu. See oli suuresti Olbrei lavastajatalendi ja tema trupi esitantsijate Klaudia Maldutise ja Artur Koidu õigesti suunatud taotluste vili.

Priimabaleriini rollid

Maldutise tipprollid valmisid 1939-1942: Tao-Hoa Glieri «Punases moonis» 1939, Odette Tšaikovski «Luikede järves» ja Giselle 1940 ning 1942. Avaldus tema kui baleriini erakordne dramaatiline anne. Klaudia Maldutis tantsis ennast teatrikülastajate südamesse. Päevaleht kirjutas 21. jaanuaril 1939 tema Tao-Hao osatäitmise kohta: «Seekord ta üllatas oma hea süvenenud ning anduva mänguga, millega pani kaasa elama /…/ Tantsudest jäi kõige enam meelde efektne Kuldsõrme tants /…/ Väga liigutav on see hetk enne Tao-Hoa surma, kus orkestris kõlab uuesti selle tantsu viis ja tema püüab seda veel kord oma sõrmedega tantsida.» Klaudia oli «Punast mooni» näinud Riias ja sõdinud kogu aeg selle kavva võtmise vastu, kuna see oli tema meelest igav ja arusaamatu. Ent tegelikult sai «Punase mooni» peategelasest Tao-Hoa'st üks Maldutise paremaid ja armastatumaid osi.

Kuldsõrme tants : Tai-Hoa – Klaudia Maldutis. Glieri «Punane Moon». (Estonia, 1939) | FOTO: Eesti Entsüklopeedia

Esinemine «Luikede järves» ja «Giselle'is» rajas teed traditsioonile. Päevaleht kirjutas 3. aprillil 1940: ««Luigejärve» peaosa — Odette' i — luike kannab Klaudia Maldutis. Ta teeb seda igati hästi, ühendades meeldejäävaks mõjutervikuks silmapaistvaid klassikalise tantsija võimeid niisama silmapaistvate miimiliste võimetega ... Ta äratab huvi juba argliku taluneiuna /…/, liigutab meid neil hetkil, kus ta — äsja luigeks muutunult — esialgu saamatult püüab koduneda oma uute kaaslaste liikumisega ning haarab oma nukrakstegevas surmastseenis.»