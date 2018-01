McDonaldsi friikartulite söömine pärast seksi suurendab rasestumise tõenäosust?

Channel Mums viis 1500 naise hulgas läbi küsitluse, mille käigus selgitati välja kõige levinumad ja kummalisemad viljastumismeetodid.

Kolm protsenti vastanuist uskusid McDonaldsi friikartulite söömise võlujõudu. Söö peale vahekorda friikartuleid ning jää kahte triipu ootama. Kui muidu usutakse, et šokolaad mõjutab libiidot, siis 37 protsenti paaridest nimetas ka eduka viljastamise nipina tumeda šokolaadi söömist.

Üllatavad 58 protsenti ütlesid, et neil mõjus positiivselt vanade naiste tarkus ehk peale seksi peab panema jalad õhku ja «sõitma ratast» vähemalt kolm minutit. 32 protsenti teadis rääkida, et ananassi söömine või ananassi mahla joomine teeb töö ära.

Teiste nippidena toodi välja sokid jalas seksimise (10 protsenti vastanutest), vastupidise psüholoogia kasutamine (sisendad endale, et ei taha last, unustad soovi ning lihtsalt lõbutsed), mida mainis lausa 39 protsenti. Seitse protsenti uskusid, et akoholivaba jaanuar aitab lapse tegemisele kaasa, 15 protsenti soovitasid magada täielikus pimeduses ning lülitada välja kõik elektroonikaseadmed.

Vähem populaarsed, aga kindlasti kummalisemad nipid hõlmasid endas veel rohelise värvi kandmist ning rohelist voodipesu kasutamist (5 protsenti), enda vasaku ninapoole needistamist (0,5 protsenti) ja orgasmi vältimist vähemalt nädala (6 protsenti).

Tõenäolisemalt kõige jõhkram eostamise nipp oli panna mees kandma otse jääkülmast võetud aluspükse, kirjutab TheSun. Seda julges proovida vaid üks mees sajast.