Lahutatud naine üksildusest: kahtlen, kas mind ongi kellelegi vaja

Mul on olnud paar pikemaajalist suhet, mis paraku on ära vajunud, kuna minu huvi on vaibunud. Olen ka küllalt kriitiline. Ma ei talu lollust ja mõtlematust, ei salli labasust ega kasimatust. Nüüd olen aga seisus, kus igasuguste tutvuste peale mõtlemine ajab oksele. Olen täiesti tühi tegelikult. Ei oska enam edasi.»

Vastab psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Auli Kõnnussaar:

«Saan aru, et teie elus on toimunud suur muutus (lahutus) ja nüüd on toimumas järgmine -lapsed on saanud suureks ja lähevad kodust ära. Kõik see, millele olete nii palju aastaid pühendunud, saab sellises vormis otsa. Perekonna tähendus koos oma igapäevaste toimetuste, kohustuste, rõõmude ja võimalustega muutub. Võib tunduda isegi, et perekond kaob, mis ei ole aga kindlasti õige. Teie jääte emaks oma lastele alatiseks ja teie eksmees jääb lastele alatiseks isaks. Teie lapsed ei vaja teid enam sellisel viisil nagu aastaid tagasi, kuid nad väga vajavad teid nüüd hoopis teistsugusel viisil. Kui lapsed saavad suureks, siis nad vajavad pesast välja lennata, omal viisil oma elu alustada ja suhelda oma vanematega uuel viisil ja uues rollis. Tõenäoliselt olete tulevikus ka vanaema rollis, mis on samuti uus, põnev ja vastastikku vajalik ja rõõmustav roll.

Teid paneb muretsema see, et teil pole olnud sõpru ega huvisid, millega tegeleda. Näete, kuidas teie elu jääb üksluiseks ja tühjaks, kui ka teine laps kodust ära läheb. See on väga tuttav tunne paljudele vanematele, kelle lapsed kodust lahkuvad. Tihti on nii, et vanemad pühenduvad lastele ja kodule ning kui lapsed lähevad oma teed, siis jääbki alles tühjus. Üleminekud ühelt perioodilt teisele ja suured muutused elus tekitavad alati stressi. Ja päris kiireid lahendusi ei pruugigi olla. Ma saan aru, et pere kõrvalt pole teil olnud vajadust luua lähedasi sõbrasuhteid ega suurt sõpruskonda. Nüüd aga tunnete vajadust inimeste järele, kellega suhelda, koos midagi huvitavat ette võtta ja oma rõõme ja muresid jagada. Isiklikus elus olete olnud pigem omaette, kuid tööl tuntakse teid rõõmsameelse, usaldusväärse ja lõbusa inimesena. Sellest võib järeldada, et inimesed tahavad teid endale ligi lasta ja teiega suhelda. Pereelu muutumisega hakkate järjest enam ka ise tahtma teisi inimesi endale ligi lasta. Inimeste eludes ongi erinevad perioodid ja on normaalne, et see, mis ühes perioodis on olnud mõeldamatu on teises äkki loomulik.

Ühest perioodist teise üleminek võib võtta aga aega. Üleminek ei pruugi olla kaugeltki mugav – muutused ei ole tavaliselt mugavad, kuid nad on siiski turvalised ja vajalikud. Vahel peab inimene võtma aega, et teha enda jaoks kokkuvõte sellest, mis on seni toimunud. Alles siis hakkavad tulema uued ideed ja huvid. Kui üks etapp elus saab läbi, siis ongi loomulik, et inimene läbib teatava leinaprotsessi. Leinates seda, mis oli (mees, väikesed lapsed, ühine tulevik), tekib lõpuks sisemine rahu ja siis hakkavad mõtted aktiivsemalt juba tuleviku suunas liikuma. Seega on loomulik, et hetkel ei paelu teid käsitöö ja muud huviringid, et teid häirivad erinevate inimeste erinevad omadused. Kui lubate endal olla nende tunnetega, siis leiate peagi ka väljapääsu. Kui lubate endal olla lõpuni kurb, siis hakkate leidma ka oma sisemist rõõmu.