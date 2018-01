Pildid: seitse kuulsat naist, kes põevad psoriaasi

Nii mõnigi vapper ei jäta oma elu seetõttu elamata. Women’s Health tegi kokkuvõtte tuntud naistest, kes põevad psoriaasi, kuid on sellegipoolest pideva tähelepanu all ja väga edukad. Nad annavad endast parima, et peita oma kehal punaseid laike ja ebamugavust, mida psoriaas põhjustab.

LeAnn Rimes - kuulus lauljanna andis esimese albumi välja juba 11-aastaselt ja võitis kaks Grammyt kõigest 14-aastaselt. Nüüdseks on ta tõestanud end nii laulja, näitleja kui lasteraamatute autorina, kuid on samal ajal liikumise «Stop Hiding from Psoriasis» eestkõneleja.

Cara Delavigne - moelavadel kuulsust kogunud supermodellil lõi psoriaas pingelise elustiili tõttu välja 25-aastaselt. Modell on avameelses intervjuus tunnistanud, et võttis moenädalal osa 53 moeetendusest, mistõttu haigus ärevuse ja depressiooni koostoimel veelgi süvenes. «Inimesed ei tahtnud mind puudutadagi, sest arvasid, et see on mingi pidalitõbi,» rääkis ta, miks otsustas modellinduse asemel pigem näitlemisega tegelema hakata.

Cindi Lauper - 80ndate superstaar tunnistas kõigest paar aastat tagasi, et 2010. aastal lõi tal psoriaasi lööve esimest korda välja, kuid seda korraga kogu kerel. Ükski ravi ei toiminud ja haigus hakkas mõjutama ka laulja häält. «Siis ma kaotasin mõistuse… Olin depressioonis ja tundsin end kohutavalt,» ütles ta intervjuus väljaandele People. Nüüd on 64-aastane Lauper olukorraga leppinud ja tegeleb psoriaasi teavitustööga.

Zain Verjee - CNNi rahvusvaheliste uudiste ankur näitab oma nägu miljonitele inimestele, kuigi oli aegu, mil ta ei suutnud oma peegelpilti vaadata. Psoriaas diagnoositi tal juba 8-aastaselt ja sellega leppimine on olnud eluaegne katsumus. «Ma usun toitumisse, suhtumisse ja lähedaste toetusesse - see on tugisüsteem, mis on mind pikka aega aidanud,» tunnistas ta. «Peegel ei ole enam minu vaenlane.»

Kim Kardashian West - 37-aastane Kim on psoriaasist avalikult rääkinud alates sellest, kui see 2011. aastal esimest korda välja lõi. Tõsielustaar sai haiguse päranduseks oma emalt Kris Jennerilt, kel see samuti kolmekümnendates eluaastates esimesi probleeme tekitas. «Ma ei saa psoriaasi vastu mitte kui midagi teha, seega ei ole mõtet end selle pärast halvasti tunda,» jääb staar positiivseks.

Stacy London - 48-aastane stiiliguru aitab teistel end oma nahast hästi tunda, kuid on ise psoriaasi tõttu nii palju kannatanud, et ei käinud kuuendas klassis peaaegu üldse koolis. Ta on öelnud, et tundis end lapsena psoriaasi tõttu koletisena.

Dara Torres - viiekordne olümpiavõitja Dara Torres on nüüdseks 50-aastane ja võtnud oma südameasjaks avalikult psoriaasist kõneleda. Ta on pühendunud aktivist, kes tahab, et noored psoriaasihaiged võtaksid elust maksimumi ja ei jätaks haiguse tõttu midagi tegemata.