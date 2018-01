Nagu päris Rapuntsel: Vene naisel on alopeetsiast hoolimata meetripikkused juuksed

Sidorova Instagram on täielikult juustele pühendatud. Kaunite fotode kõrval jagab ta vene keeles professionaalseid nõuandeid, kuidas stimuleerida juuksekasvu, vältida juuste väljalangemist, kuidas teha koduseid juuksemaske, milliseid toidulisandeid võtta ja palju muud, edastab Marie Claire.

Võiks arvata, et Anastasiya Sidoroval on juustega vedanud, kuid tegelikult on läinud hoopis vastupidi. 23-aastaseil naisel on geneetiline häire androgeeniline alopeetsia, mille tõttu juuksed välja langevad.

Haigusest teada saades hakkas ta trihholoogi ehk juuksespetsialistiga koostööd tegema. Sellest sai ta innustust ise trihholoogiks hakata. Tänu eriteadmistele hoiab ta oma loomulikult punaseid juukseid väga detailse rutiiniga kontrolli all. Rutiini kuuluvad juuksekasvu stimuleerivad teraapiad, juuksemaskid, aga ka ohtralt kannatlikkust ja olukorraga leppimist.

Sidorova juuksefotod on inspiratsiooniks ja julgustuseks kõigile, kes on juuste väljalangemisega kimpus. Kui väga tahta, saab ka alpoeetsiaga Rapuntseliks!