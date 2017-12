Millest tuleb komme aastavahetusel suudelda?

Selle traditsiooni eest võime tänada mitut iidset kultuuri. Näiteks tähistasid vanad roomlased detsembri lõpus talvist pööripäeva Saturnusele pühendatud seitsmepäevase pidustusega. Suurejooneliste pidude juurde kuulus ka grupiseks. On neid, kes väidavad, et aastavahetusel suudlemise traditsioon on selle Rooma festivali leebe jäänuk, edastab Women’s Health.

Meile tuttavam on aga ebausk, et see, kuidas sa uut aastat alustad, dikteerib, kuidas kulgeb kogu ülejäänud aasta. Sellega on seotud ka Inglise ja Germaani rahvapärimuses edasi kantud arvamus, et aastavahetuse südaööl tuleb oma kallimat suudelda, sest siis on kindel, et suhe uuel aastal sujub. Kui sa aga oma elukaaslast ei suudle, või õnnitleb teda uue aasta puhul enne sind keegi teine, siis on suhe hukule määratud.

Üle Euroopa kujunesid populaarseks aastavahetuse maskiballid, kus maskid sümboliseerivad kurje vaime. Kui maskid südaööl ära võeti, haarati enda läheduses olev inimene ja suudeldi teda, end «puhastada» end möödunud aasta halvast. See sarnaneb Inglismaal levinud kombele lähedast inimest musitada selleks, et kaitsta teda kurjade vaimude eest, keda on üleminekuperioodil tavapärasest rohkem ringi liikumas.

Šotimaal on juba 8. ja 9. sajandist alates komme aastavahetusel kohustuslikus korras suudelda. Suudelda palju ja kõiki, kes silma hakkavad - olgu tegu sõbra või võõraga.

Komme aastavahetusel suudelda ja head uut aastat soovida on meile nii tuttav ja sisse juurdunud, et pikemalt selle peale ei mõeldagi. Pea siis meeles, et meil ei ole siiski lubatud võõra hõlmast kinni hakata ja teda suudelda - las see jääb šotlastele ja eestlased suruvad tagasihoidlikult kätt. Kallimat tasub aga igal juhul suudelda, kuid ei maksa karta, et suhe tingimata ebaõnnestub, kui see jääb piisavalt kiiresti tegemata.