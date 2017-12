Viis romantilist lubadust, mida iseendale uueks aastaks anda

Kuigi terve keha ja majanduslik küllus on olulised, pole neil mingit seost romantikaga! Seega ära unusta võtta aega oma partnerile, et muuta 2018. aasta seksikamaks kui ükski teine varem, õpetab Ulakas Kaunitar.

Romantiline lubadus nr 1: armasta iseennast!

Rinnad ja pepu võivad olla küll meeste lemmikkehaosad, kuid tegelikult trumpab selle üle naise enesekindlus näidata seda, mis tal on, ja teha seda uhkusega. Mõned kehaosad ei pruugi sulle endale ju nii väga meeldida, kuid sa oled unikaalne just sellisena, nagu sa oled ja see unikaalsus panebki mehed sind armastama!

Romantiline lubadus nr 2: ole valmis kõikjal ja kõigeks!

Ole spontaanne, kui kohtingule lähed. Üllatused on need, mis loovad meeleolu ja tuju, mitte romantilistes komöödiates etteantud süžeede matkimine. Ole valmis väikeseks vallatuseks autos või kähkukaks, kus riiete eemaldamiseks aega ei jää. Vürtsi pole kunagi liiga palju!

Romantiline lubadus nr 3: avasta rohkem!

Õpi tundma oma partneri keha. Eriti püsisuhtes olevad paarid usuvad kindlalt teadvat, mis nende kallimaid erutab. Siiski on iga inimese kehal hulgaliselt erogeenseid punkte, mis ootavad hellitamist, näpistamist ja limpsimist. Ära unusta kõrvu, alaselga, reite sisekülgi ega ka kukalt ja turja!

Romantiline lubadus nr 4: julge teha asju erinevalt!

Millal sa proovisid koos kallimaga linade vahel midagi uut? Kas te olete üks neist paaridest, kes eelistab seksida pimedas ja ainult misjonäripoosis? Nüüd, uuel aastal, on küll viimane aeg tuua magamistuppa elevust mõne sekslelu näol, mida kasutada eelmängu või vahekorra ajal ja millest saavad mõnu mõlemad partnerid. Külmad talveilmad on alles ees, kus mujal mängida, kui mitte magamistoas!

Romantiline lubadus nr 5: õpi tundma iseend!

See on sarnane lubadusele nr 3, kuid ei eelda partneri olemasolu. Üks põhilisi võtmeid, kuidas nautida armumänge täiel määral, on teada, mida sa ise tahad. Võta alanud aastal aega iseenda jaoks, õpi tundma oma keha nagu kodukohta, kus oled terve elu elanud. Sa ju tead täpselt, kus on trollipeatus ja kus kodupood. Seega õpi selgeks, kus on sinu unikaalsed mõnupunktid. Ükskõik, kas eelistad kätt või vibreerivat mänguasja, eksperimenteeri erinevate kiiruste ja rütmidega. Kui sa juba tead, millistele nuppudele orgasmi saamiseks vajutama pead, võta ette edasijõudnute kursus ja otsi üles oma G-punkt.