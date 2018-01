Suur aasta horoskoop 2018: kollane maakoer toob õnne, armastust ja raha, kuid ka seiklusi

Aasta energeetilised põhivõnked on koeralikud. Neil, kellel on nimetatud omadusi kõige rohem, peaks keskmisest paremini minema. Kuid igaüks on oma õnne sepp – kui saatus ulatab midagi kibedat ja haput, saab sellest hea tahtmise ja pealehakkamise korral teha midagi magusat.

Üldjoontes on 2018. aasta täis uut ja värsket energiat, esineb ka mõningaid pingeid, kuid need on pigem nagu kirss tordil. Koer toob selgepilgulisuse ja oskuse lahendada asju diplomaatiliselt, kuid kui on vaja vaprust, siis leidub ka seda. Koertele meeldib liikumine, seega võib olla olla palju matkamist ja reismist, millega kaasneb uue katsetamine. Seiklusi jagub seinast seina, on nii neid, mis võivad olla ohtlikud, kui ka neid, mis on lõbusad, harivad ja romantilised. Suureneb spordi- ja meelelahutussündmustest osasaamine.

Aasta värvivõnkeks on kollane ja sellega seotud toonid, kaasa arvatud oranž, kollakaspunane ja pruunikaskollane.

Praegusel kosmoseajastul on visionääre eesotsas kosmoseärimees Elon Muskiga, kelle ideid peetakse utoopiliseks, kuid sel aastal võib nii mõndagi teoks saada. On oodata plahvatuslikke uudiseid, mis muudavad seniseid arusaamu ja tulevikunägemust. Kahaneb stress, mis on seotud enda ideede tõestamise ja ärilise pingutusega, sest enamik ettevõtmisi kulgeb Koera ettevõtlikkuse ja valvsa pilgu all libedalt.

Kollast seostatakse nii võimu kui ka rahaga, ning sel aastal peaks jõukus kasvama. Raha hakkab voolama ka nende juurde, kellel seda varem vähe on olnud. Koer on hea nuuskur ja need, kes soovivad karjääri edendada, peaksid kuulama oma nina- ja sisetunnet – need ei valeta.

Koer esindab mehelikku energiat, kuid selles on ka naiselikke nüansse. Kui kaalukausid langevad liiga meheliku poole, tuleb appi tasakaalustav naiselik. Aasta jooksul tekib olukordi, mis tunduvad äärmuslikud ja katastroofilised, kuid siis saabub ootamatu lahendus. Koera energia on nii kosmilist kui ka maist tasakaalu taastav.

Mis puudutab tundeid, siis Koer on truu, aus, lojaalne ja armastav. «Koeralikud» tegelased võivad kogeda suuri emotsioone, mida nad seni on kas eitanud, raamatutest lugenud või seriaalides näinud. On ka neid, kes võivad ootamatult leida hingesugulase, kellest neil varem aimugi ei olnud. Igatahes on selles aastas palju armastust ja romantikat, mis toob kaasa ka vihavaenlaste leppimise. Võimalik, et see kehtib isegi USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni kohta, kes peavad juba mõnda aega solvangute loopimise ja ähvarduste sõnasõda.

Jäär (21.III – 19.IV)

Kas Koer lisab Jäärale tulisust? Tuline Jäärast uljaspea on Marsi ja Päikese valitsemise all ning koera-aastal kihutad ringi nagu kurjast vaimust vaevatud. Tahad olla paljude elude ja tegevuste keskpunkt, kuid kui see aeg-ajalt ei õnnestu, siis mossitad. Kuna sa ei ole oma loomuselt pessimist, siis lähevad vihmapilved kiiresti üle. Topid oma nina igale poole ja leiad palju uusi tegevusi, mis köidavad sind kiirusega. Sinust kiirgab enesekindlust, mis kindlasti varju ei jää. Paned kõik oma võlud mängu ja sind kuulutatakse ninameheks.