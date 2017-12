Täna on vana-aasta õhtu ning kindlasti võiks ühe aasta läbi saamist pidulikumalt tähistada. Miks mitte unustada sel korral odavam vahuvein poodi ning lubada midagi peenemat? Kuid kuidas šampanjat valida, millised on nende erinevused? Käisime Hilton Tallinn Park hotellis, kus meile erinevate šampanjade kohta rääkis The Able Butcher restorani peabaarmen Liisa Reedi.