Toitumisnõustajad võrdlevad: milline Eesti võileivajuust on parim?

Alustuseks on ehk oluline teada, et võileivajuustud ei sisalda tihti laktoosi, sest käärimisel on juustust suhkrud lagundatud. Jälgi aga kindlasti pakendil olevat toitainete sisaldust, sest tootmismeetodid ja retseptid on erinevad. Juustud sisaldavad aga hulgaliselt valke, kaltsiumi ja tsinki, lisaks vitamiine A ja B12, mis on kõik meie organismi toimimiseks olulise tähtsusega. Samas varieerub nende vitamiinide sisaldumine erinevates juustudes ja ühest infot siinkohal jagada ei saa. Juustude ostmisel ja tarbimisel jälgi ennekõike kilokalorite hulka ja rasvade sisaldust.

Juustude võrdlus. | FOTO: Toiduklubi

Küllastunud rasvhapped on loomset päritolu rasvad ja need sisalduvad ka juustus. Nende tarbimist on oluline jälgida, sest toitumises on olulisel kohal tasakaal ning inimene peaks toidust saama kõiki rasvhappeid (monoküllastumata, polüküllastamata ja küllastunud rasvhappeid). Meil on aga tihti harjumus süüa liiga palju lihatooteid ja piimatooteid ning pigem vähem seemneid, taimseid õlisid (eriti külmpress) ja kala, seega küllastumata rasvhappeid tarbitakse alla vajaduse ja küllastunud rasvhappeid rohkem kui neid vaja on.

FOTO: Toiduklubi

Toiduklubiliste lemmikjuustudeks kujunesid sel korral Estoveri Eesti juust ja Brie. Teisele kohale tuli Atleet Light Valiolt ja kolmandat kohta jäid jagama Epiima Harmony ja Koorene juust ning Tere suitsujuust.

Epiim on oma juustude juurde märkinud, et need on laktoosivabad. See on kindlasti otsustamisel abiks.

Hea meel on tõdeda, et mitmed juustutootjad Eestis on päris Eesti firmad ning kasutavad toorainena Eesti piima.

Pea meeles, et kui saad oma igapäevasest söögist toitained ja vitamiinid kätte, siis ei ole toidulisandeid tarbida vaja. Nii, et sobita ka juust oma menüüsse.