Naine mures: mees peab naist rõvedaks, kuna too ei pese teatud kehaosa

Naine kirjutas, et pesus käies peseb ta kaenlaaluseid, keha eest ja privaatseid kohti. Samuti vahel peseb ta kaela ja käsi. Küll aga ei pese ta mitte kunagi jalgu. Jalgu peseb ta vaid siis, kui neid raseerib. Lisaks ei pese ta kunagi jalalabasid. «Mu abikaasa arvab, et ma olen täiesti rõve,» kurdab naine, küsides teistelt nõu, kas mööda keha voolav vesi ei puhasta jalgu juba piisavalt.

Osad kasutajatest nõustuvad naisega, et kehapesuveest piisab jalgade loputamiseks ning jalalabade pesemine võib olla isegi ohtlik, põhjustades kukkumist. Mõni kirjutas, et peseb jalgu eraldi vaid suvisel ajal, kui kannab plätusid.

Teised aga nõustusid abikaasaga: «Ma pesen seebga oma jalgu ja varbavahesid igapäevaselt jooksva vee all». Kolmas lisas, et tema jaoks on imelik, et keegi ei pese oma jalgu.

Mida arvad sina?