Eestlastena ei pruugi me mäletadagi, millal me esimest korda lund nägime, on see ju meie kliimas (olnud) nii tavaline osa elust. Kuid teadupoolest teistes riikides nii pole. Vaata selle põngerja üliarmast reaktsiooni, kui ta esimest korda lumesadu kogeb!