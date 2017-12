Aastalõpupidustuste spikker: kuidas särada õhtu lõpuni?

Kuna aasta on lõppemas, rääkisime WoW Studio ilusalongi ja koolituskeskuse omaniku ning tunnustatud ilutegija Kristina Toomega just sellest, millised on nipid, et pidustustel soeng ning meik ära ei väsiks. Samuti uurisime, millised on lõppeva aasta ilumaailma trendid ning klientide soovid.

Kristiina Toome olulisemateks saavutusteks ilumaailmas on 2015. aasta lõpus Moskva maailmameistrivõistlustel saavutatud neljas koht volüümripsmete vallas, eelmisel aastal Lätis Baltic Beauty Cupil saavutatud ripsmete lamineerimise ja botoxi esimene koht ja Eesti Baltic Beauty Cup`il saavutatud üldvõit ehk Grand Prix.

Milline võiks olla ühe õige aastalõpupeo soeng ning mida silmas pidada, et soeng õhtu lõpuks ära ei «väsiks»?

Detsembrikuus palutakse salongis soengut ja jumestust väga tihti. Enamus valikuid tunduvad esmapilgul küll lihtsad, kuid neid nii professionaalselt teostada, et soeng püsiks, on tihtipeale keerukam. Näiteks lokisoengu puhul tuleb eelnevalt juuksed sobivate vahenditega pesta, teha juure tõstmine ja alles siis lokitada. Samuti tekitab kliendile ebamugavust vale lakikoguse ja tugevuse valimine, mida tihti kodus tehakse.

Kuidas saavutada veatu jumestus, mis kestaks kogu peo vältel?

Püsiva meigi saavutamiseks on tähtsaim alustada meigipõhjast, mis tuleb kinnitada kliendi nahatoonile vastava puudriga. Kõik, mis pärast korrektset põhja lisada, kinnitub juba lisavahendeid kasutamata. Üritusele võiks kaasa varuda vaid jumestusele vastav huulepulk või läige.

Paljud inimesed soovivad veeta pidude hooaja kenade ripsmetega, kuid mida teada sellest, kui paigaldada püsiripsmepikendused vaid üheks korraks?

Eestis on väga palju superhäid tehnikuid, kes paigaldavad ripsmeid. Kui ripsmed on korrektselt paigutatud, siis ei riku need oma ripsmeid nii lühikesel perioodil kui ka pikemal kandmisel.

Tihti on nii, et klient tirib endal järelejäänud ripsmed pika peale ise maha. Seetõttu tekib mulje, et tänu pikendustele on ripsmed kahjustunud. Kallis klient, pea meeles, et ka need kümme karva, mis ise välja tõmmata, on naturaalse ripsmerea tihedusele olulised ja valesti käsitlemine tekitab kahjustusi. Kui seda tegevust teha ühe korra, siis ripsmed taastuvad ilusti. Küll aga ei ole karvajuure kest pikapeale võimeline täisväärtusliku karva kasvatama.

Kui tekib soov ripsmeid eemaldada, siis tuleks pöörduda professionaali poole, kes teostab mehaanilise või keemilise eemalduse, mis ei ole ripsmetele ega silmadele kuidagi ohtlik. Kes soovib ühekordset naturaalsemat tulemust, kuid silmapaistvat efekti, võiks valida Lash Botoxi, mis on ripsmetele kasulik. Samuti pole vaja teenusel teostada hooldust. Lash Botox koolutab ripsmeid, muudab karva 20-40% paksemaks ja kaitseb naturaalset karva väliste tegurite eest, nagu ripsmetušš ja külmakraadid.

Kas inimesed kipuvad jõulude ning aastavahetuse eel olema julgemad katsetama, kui igapäevaselt?

Pühade perioodil soovitakse särada rohkem kui tavaliselt. Palutakse ripsmetele kive, värvilisi ja glitterläikega pikendusi. Kõiki soove on võimalik teostada, aga tuleb alati jälgida, et pole mõistlik liiale minna. Näiteks särav kivike on oma ripsmele pigem raske ja üle ühe kivi silmale pikemaks ajaks ei ole soovitatav paigaldada.

Aasta kokkuvõte ilumaailmast – millised on olnud selle aasta kõige pöörasemad ning millised kõige kenamad ilutrendid?

Inimesed on hakanud rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele ja külastavad tihemini massaaži ning kosmeetikuid. Ripsmete ja kulmude vallas on samuti hakatud hindama naturaalsust ja lihtsust. Juuksurite puhul eelistatakse lihtsuse mõttes alatasa oma juuksed toonida võimalikult enda naturaalse tooni sarnaseks. Samuti on kliendid huvitatud just ravivatest ja turgutavatest teenustest.