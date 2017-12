Särav telepidu toob kokku kõik eestlaste lemmikud!

Aasta suurimal telepeol on kohal kõik lõppeva aasta märgilised tegijad ja eestlaste lemmikud, sh tiitlitega pärjatud saatejuhid Roald Johannson, Tuuli Roosma, Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, «Väikeste hiiglaste» minitalendid, aga ka kogu «Kodutunde» ja «Radari» tiim. Samuti ootab vaatajaid ees lõbus kohtumine menusarjade «Pilvede all», «Siberi võmm», «Naabriplika» ja «Köök» tegijatega ning Eesti muusika raskekahurväega, kes kõik sel erilisel õhtul lavale astuvad.

Huumor on Kanal 2 aastavahetusprogrammi üheks läbivaks märksõnaks ja nalja jagub sel õhtul nii lava peale kui ka lava taha. Aasta viimasel õhtul ei löö peomeeleolus risti ette ükski külaline. Just nii sünnivad lõppeva aasta ühed meeldejäävaimad hetked, kus viieaastane Oliver Kõvask asub ristküsitlema Harry Kõrvitsat ja saatejuht Roald Johannson peab vastu võtma jalahoobi Mihhail Kõlvartilt. Ühtlasi on «Aastavahetus Kanal 2ga» tunnistajaks uhiuue räpiloo esmaesitlusele «Radari» toimetuse poolt ja «Reporteri» lustakatele viktoriinidele ja kuldse ämbri lugudele, kus näiteks Jan Uuspõld annab lubaduse uuel aastal loobuda nina nokkimisest ja Hendrik Sal-Saller peab pelgalt piltide põhjal ära tundma Smilersi loo.

Üllatusetteastet on oodata ka aasta meelelahutajatelt Teet Margnalt ja Kristjan Jõekaldalt, kes viivad kodus pidutsejatega läbi ühe omalaadse testi. Vaid selleks õhtuks sünnivad ka peomeeleolus «KMD Klubi» sketšid, kus üles astuvad Kanal 2 menusarjadest ja –saadetest tuntud näitlejad, sh Harry Kõrvits, Üllar Saaremäe, Merle Palmiste, Kait Kall, Karin Rask, Lauri Pedaja jpt.

Ükski tõeline aastalõpupidu ei saa mööduda muusikata ja seda jagub «Aastavahetus Kanal 2ga» tundidesse eriti ohtralt. Lõppeva aasta suurimaid hitte esitavad laval Liis Lemsalu, Karl-Erik Taukar, Koit Toome, Getter Jaani, Smilers, Patune Pool, Shanon, Ott Lepland, Laura, La La Ladies ja täiskoosseisus ansambel Swingers. Aga seegi pole veel kõik, sest just aasta viimasel õhtul näeb korraga laval kaht Anne Veskit!

Oma koht on aasta viimasel õhtul ka kõnedel ja neid jõuab Kanal 2 ekraanile mitu, üks värvikam kui teine. Lisaks traditsioonilise Eesti Vabariigi presidendi kõnele saadavad eestlastele oma mõtted «Suure komöödiaõhtu» võitnud Eesti vanim õpetaja Wilhelmiine Vibu (Piret Kalda) ja suurmehed Tramp (Peeter Oja) ja Puutin (Jan Uuspõld). Kes manitseb, kes suurustleb, kes vaatab hoogsalt tulevikku. Nende nelja kõne peale jagub õhtuks piisavalt tarkuseteri, et terve 2018. aasta vastu pidada.

«Aastavahetus Kanal 2ga» alustab Kanal 2 ekraanil pühapäeval kell 18:00