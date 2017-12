Leidlikud ideed, kuidas lapsed pühade ajal tegevuses hoida

1. Minge teatrisse

Lasteetendused on toredad ja teatris käimise traditsioon on ka lastele vahva. Pane nende fantaasia tööle.

2. Küpsetama!

Midagi loovamat on keeruline välja mõelda. Küpsistest singirullideni, lapsed saavad tunda end kasulikult ning õpetab neile ka eluks vajalikke oskusi.

3. Uisud alla

Suurepärane võimalus nautida talverõõme. Värske õhk ja füüsiline tegevus väsitavad ka lapsed korralikult ära. Boonusena saab pea alati jääl palju nalja.

4. Külastage muuseumit

Tänasel päeval on nii palju muuseume ja avastuskeskuseid, kus lastel jagub huvitavat tegevust terveks päevaks. Lase lastel valida, mis teema neid kõige rohkem huvitaks.

5. Külastage kohalikku parki

Kiires elutempos ei märka me tihti võimalusi, mis on meie ligiduses ja täiesti tasuta. Pidevalt ehitatakse uusi mänguväljakuid ja parke. Minge ja avastage, nautige värsket õhku.

6. Koostage perekonna albumit

Digikujul on kõigil pilte kümnete albumite kaupa. Valige lastega välja pidid, mida ilmutada ning pange kokku album. See on mõnus tegevus nii lastele kui vanematele. Kui palju on pilte, mida me enam ei mäletagi!

7. Korralda aardejaht

Suurepärane viis lapsed tegevuses hoida. Leiuta vihjed, mis neid üha edasi juhataks. Aardejaht võib toimuda majas või aias. Aardeks võivad olla jäätised või mõni multifilm. Kasuta fantaasiat ja lähtu võimalustest.

Allikas: DailyMail