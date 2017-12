Eetiline või mitte? Kuueaastast moemõjutajat jälgib iga päev 700 000 fänni

Igal hommikul sätivad sotsiaalmeedia spetsialistidest vanemad Branden ja Stephanie lapse 15 minutit varem kooli. Seda selleks, et teha tema päevasest riietusest pilt ja see Instagrami laadida. Beni päevariietused on jälgijate hulgas väga populaarsed.

Vanemad märkasid võimalust, kui panid pisikesest pojast pilte enda kontodele. Need said teistest piltidest oluliselt rohkem meedimisi. Peagi tehti poisile tema enda konto. Beni kontot haldab põhiliselt tema isa, piltide jaoks riided valib ema. Kui küsida kuueaastaselt, mis on tema elu suurim unistus, siis on selleks videoblogide tegemine.

Paljud on seadnud kahtluse alla Beni konto ja kuulsuse eetilisuse. Branden ja Stephanie aga kinnitavad, et lapsele osaks saanud kuulsus ei mõjuta kuidagi tema elu. «Jälgijate hulk ei muuda aega, mis ta võib telefoni kasutada või magamamineku aega, ta ei saa taskuraha ega eri tingimusi peale mõningase reisimise,» lisas isa. Mis puudutab teenitavat tulu, siis rõhutavad vanemad, et nad ei tee seda selleks: «Kui sellel kõigel on rahaline boonus, tahame, et ta saaks sellest tulevikus kasu. Raha, mida ta teenib, on tema raha.»

