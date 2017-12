Tõeline jõuluime: jalutuskäigul kaljult kukkunud mees leiti jõululaupäeval elusana

The Local kirjutab, et mehe kadumisest teatati 23. detsembril kuue paiku õhtul. «Meiega võttis ühendust tema sõber, kes oli varem temaga koos olnud, et küsida, kas oleme midagi temast kuulnud,» ütles mehe õde ajakirjandusele. «Me ei olnud, seega asusime teda otsima. Selleks hetkeks oli ta juba kadunud olnud üle 12 tunni ning me võtsime kiiresti ühendust politseiga.»

Mehe leidsid jõululaupäeva hommikul Punase Risti töötajad ning talle osutati kohest esmaabi. Kokku otsis meest ligi poolsada vabatahtlikku, kellele kõigile on pere südamest tänulik.

24-aastane mees kukkus alla kivisest järsakust Tangvalli küla lähistel. Ta sai raskelt viga, tema kehatemperatuur oli vaid 24 kraadi ning haiglasse toimetatuna talle tehti mitu operatsiooni. Esmaspäeval teatas perekond, et mehe seisund on stabiilne. «Tema paranemine on jõulime,» ütles mehe õde. «Kui meile helistati, et ta leiti elusana, oli seegi tõeline ime!»