Ettevaatust! Traadist riidepuu ei ole sinu riietele hea

Kodu organiseerimises ekspert Maeve Richmond seletab, et riidepuu peaks jäljendama inimese õlgu. Nii aitab see hoida riided õiges vormis ka hoiustamisel. Ideaalne riidepuu peaks olema õige nurga ja laiusega ning hoidma vormi. Traat seda kahjuks ei tee.

Traadist riidepuud kipuvad kiiresti vormi kaotama. Traat paindub või tekivad ebaloomulikud kühmud. Lisaks on traat õlgade jäljendamiseks liiga õhuke. See jätab riidele terava voldi, kirjutab WellAndGood. Eelista puidust riidepuid, need on ehituselt laiemad ja kindlama struktuuriga.